Yürekler paramparça! Konyaspor'un Ahmet Çalık videosunu paylaşmayan kalmadı

Futbol dünyası Ahmet Çalık'tan gelen haberle sarsıldı. Nikah işlemleri için Konya'dan Ankara'ya giden başarılı futbolcu, trafik kazasında hayatını kaybetti. Ahmet'in zamansız ayrılığı herkesi derinden etkiledi.

"SENİ UNUTMAYACAĞIZ"

Konyaspor'dan yapılan paylaşımda Ahmet'in soyunma odasında oturduğu yere çiçek bırakıldı. Herhangi bir ses efekti eklenmedi, video "Seni unutmayacağız" notu ile bitirildi.

Videonun altına gelen bazı yorumlar:

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