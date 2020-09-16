- HES kodunda 'riskli' yazan simitçi paniğe yol açtı
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- HES kodunda 'riskli' yazan simitçi paniğe yol açtı

HES kodunda 'riskli' yazan simitçi paniğe yol açtı Samsun'da emniyet güçleri tarafından rutin olarak yapılan GBT kontrollerinde bir simitçinin Hayat Eve Sığar koduna bakıldı.

16.09.2020 14:58 | Son Güncelleme: 16.09.2020 15:48

HES kodunda 'riskli' yazan simitçi paniğe yol açtı

SAMSUN - Samsun'da emniyet güçleri tarafından rutin olarak yapılan GBT kontrollerinde bir simitçinin Hayat Eve Sığar koduna bakıldı. HES kodu 'riskli' çıkan simitçinin karantinayı tamamladığı anlaşıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Anıtpark içerisinde simit satan 35 yaşındaki İlyas Çöz'ün polis kontrolleri sonucunda HES kodu riskli çıktı. Akabinde polis ekipleri simitçiyi bir süre park içerisinde bekletti. Simitçi ise korona virüsünü yendiğini, akabinde 14 gün boyunca karantina altında kaldığını, virüsü yendikten sonra dışarıya çıktığını söyledi.

Bir süre sonra simitçinin ağabeyi Anıtpark'a geldi. Yapılan kontrollerde bir olumsuzluk çıkmayınca kişiler parktan uzaklaştı.

- HES kodunda 'riskli' yazan simitçi paniğe yol açtı

Kaynak: İHA

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