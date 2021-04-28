Hes Kablo Kayserispor - Yukatel Denizlispor: 6-3
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hes Kablo Kayserispor - Yukatel Denizlispor: 6-3

Hes Kablo Kayserispor - Yukatel Denizlispor: 6-3
Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ - Haberler | Spor

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Mustafa Sönmez, Murat Ergin GözütokSTAT: Kadir Has StadyumuHES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan, Kolovetsios, Paz, Aziz Behich (Dk.75 Yasir), Kvrzic, Sabovic, Muhar, Lennon (Dk.75 Ramazan), Avramovski (Dk.75 Emre), Henrique (Dk.62 Melih), İlhan (Dk.

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok

STAT: Kadir Has Stadyumu

HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan, Kolovetsios, Paz, Aziz Behich (Dk.75 Yasir), Kvrzic, Sabovic, Muhar, Lennon (Dk.75 Ramazan), Avramovski (Dk.75 Emre), Henrique (Dk.62 Melih), İlhan (Dk.62 Alibec)YUKATEL DENİZLİSPOR: Abdülkadir, Fabiano, Muhammet, Oğuz (Dk.6 Özer), Sakıb, Dossevi (Dk.45 Ali Yavuz), Murawski, Bakalorz (Dk.80 Recep Niyaz), Sagal (Dk.69 Görkem), Hasan (Dk.45 Mesanovic), RodallegaSARI KARTLAR: Muhar( HES KABLO KAYSERİSPOR) Murawski, Rodallega, Bakalorz, Ali Yavuz (YUKATEL DENİZLİSPOR)KIRMIZI KART: Murawski (YUKATEL DENİZLİSPOR)GOLLER:  Dk.16-57 İlhan  Dk.30 Avramovski, 45+5 Avramovski, Dk.51 Paz, Dk. 90+5 Melih (HES KABLO KAYSERİSPOR) Dk.32 Sagal, Dk.81 Mesanovic, Dk.89 Sakıb ( YUKATEL DENİZLİSPOR)

Süper Lig'in 38'inci hafta mücadelesinde Hes Kablo Kayserispor, sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırladı. Karşılaşma Kayserispor'un 6-3 üstünlüğü ile sona erdi.5'inci dakikada gelişen Kayserispor atağında Muhar'ın pası ile hareketlenen Henrique'nin ceza alanına girerek çektiği şutu kaleci Abdulkadir kurtardı.12'nci dakikada atak yönüne göre sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Lennon'un şutu kaleci Abdulkadir'de kaldı.16'ncı dakikada Kayserispor atağında Kvrzic'in savunmanın arkasına gönderdiği pası iyi kontrol eden İlhan Parlak'ın aşırtması filelerle buluştu. (1-0)25'inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Avramovski Kvrzic ile ver kaçında ceza alanında topla buluşan Avramovski'nin şutu kaleciden döndü. Dizinden havalanan topa yeniden vuran Avramovski topu filelerle buluşturdu. Maçın hakemi Özgür Yankaya golü iptal etti.30'uncu dakikada maçın hakemi Özgür Yankaya VAR incelemesinin ardından golü verdi. (2-0)31'inci dakikada Paz'ın kaleciye geri pasında topu önünde bulan Yukatel Denizlispor'da Rodallega şutu kaleci Doğan kornere çeldi.32'nci dakikada Hasan'ın kullandığı korner atışında Sagal'ın ön direkten vurduğu kafa vuruşu filelerle buluştu. (2-1)40'ıncı dakikada Hes Kablo Kayserispor atağında Henrique'ye omuzla engel olan Murawski ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.45+5'inci dakikada Hes Kablo Kayserispor, Avramovski'nin golü ile farkı yeniden ikiye çıkardı.  İlhan Parlak'ın savunma arkasında attığı pasta Avramovski'nin şutu kaleci Abdulkadir'e çarparak gol oldu. (3-1)Karşılaşmanın ilk 45 dakikası Kayserispor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.51'inci dakika Hes Kablo Kayserispor'da korner atışı paslaşarak kullanıldı. Lennon'un ceza alanı içine yaptığı ortada Paz'ın kafa vuruşu filelerle buluştu. (4-1)57'nci dakikada Yukatel Denizlispor kalecisi Abdulkadir'in kısa kalan pasında Lennon'un kaptığı topta ceza alanı içerisine girerek yaptığı ortaya sert vuran İlhan Parlak kendisinin ikinci takımının 5'inci golünü attı. (5-1)82'nci dakikada Yukatel Denizlispor atağında Recep Niyaz'ın uzaktan şutu kaleci Doğan'dan sekti. Topu önünde bulan Mesanoviç kaleci Doğan'ı geçerek golünü attı. (5-2)85'inci dakikada Yukatel Denizlisporlu Ali Yavuz Kol, iki defans oyuncusunu geçerek çektiği sert şutu kaleci Doğan güçlükle çıkardı.89'uncu dakikada Ali Yavuz Kol'un kullandığı faul atışında kafalardan seken topa gelişine vuran Sakıb'ın sert şutu golle sonuçlandı. (5-3)90+5'inci dakikada paslaşarak rakip kaleye giden Kayserispor, Melih'in golü ile skoru belirledi. (6-3)

Karşılaşmada başka gol olmayınca Kayserispor düşme hattındaki rakibini 6-3 yendi.


Hes Kablo Kayserispor - Yukatel Denizlispor: 6-3
Hes Kablo Kayserispor - Yukatel Denizlispor: 6-3
Hes Kablo Kayserispor - Yukatel Denizlispor: 6-3
Hes Kablo Kayserispor - Yukatel Denizlispor: 6-3

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Diego Fırat Aydınus Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hes Kablo Kayserispor - Yukatel Denizlispor: 6-3 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 18:34:15. #1.14#

title