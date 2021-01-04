Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı
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Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı

04.01.2021 10:19 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:05

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un kulüp sözcüsü Mustafa Tokgöz, teknik direktör Samet Aybaba ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını belirtti.

Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Samet Aybaba ile yaptıkları toplantı sonrası deneyimli teknik adamla devam etmeme kararı aldıklarını aktardı.

"GÖREV YAPAN HOCALAR İÇİNDE EN DEĞERLİSİDİR"

Samet Aybaba'nın Kayserispor camiasında ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Tokgöz, şunları kaydetti:

"Samet hoca camiamızın abisidir, büyüğümüzdür. Kulübümüzde görev yapan hocalar arasında bizim için en değerli, saygı duyulan hocadır. Hocamızla görüştük ve anlayış çerçevesi içerisinde ayrılma kararı aldık. Hocamıza bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Yolu açık olsun. Kayserispor olarak kısa zamanda takımımızı daha ileriye taşıyacak hocayla anlaşıp, takımın başına geçireceğiz."

Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı
Teknik Direktör Samet Aybaba.

"İSTİFA ETTİĞİMDEN BENİM HABERİM YOK" DEMİŞTİ

Maçtan sonra istifa ettiği haberlerine yanıt veren 65 yaşındaki teknik adam, "İstifa ettiğimden benim haberim yok" ifadelerini kullanmıştı.

8 MAÇTA 4 BERABERLİK 4 YENİLGİ

Kayserispor, Samet Aybaba ile 8 Süper Lig maçına çıktı. Bu maçlarda 4 beraberlik 4 yenilgi alan sarı kırmızılı ekip 5 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü.

Aybaba yönetiminde alınan sonuçlar şu şekilde:

Galatasaray-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Karagümrük 0-0

Göztepe-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Trabzonspor 0-0

Antalyaspor-Kayserispor 2-0

Kayserispor-Konyaspor 1-2

Gençlerbirliği-Kayserispor 3-2

Kayserispor-Beşiktaş 0-2

Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

Haber Yorumları (6)
AA: GEÇEN SENE NE ŞEKİLDE LİGDE KALDIGI BİLİNİYOR, AMA BU YIL İŞLERİ ZOR. . . .
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İZMİRLİ: Tamer Tuna hoca ile anlaşmakta fayda var birde birkaç maç yenilince nedense hemen teknikdrektör gönderiliyor. Arsenal teknik drektörü halen görevinin başında. Biraz zaman tanımak gerek birazda sorunu futbolcularda arayın.
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ZİYAA: Berna Gözbaşı, istifa!
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