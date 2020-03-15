SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Hes Kablo Kayserispor - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından - Spor
Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Hes Kablo, Spor

Hes Kablo Kayserispor - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 26'ncı hafta mücadelesinde Hes Kablo Kayserispor sahasında ağırladığı BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.

15.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:04
Hes Kablo Kayserispor - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 26'ncı hafta mücadelesinde Hes Kablo Kayserispor sahasında ağırladığı BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi. Maç sonunda her iki teknik adam 90 dakikayı değerlendirdi.

Süper Lig'in 26'nncı hafta mücadelesinde Kadir Has Stadyumundan oynanan karşılaşmada Hes Kablo Kayserispor, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk etti. 90 dakika heyecan dolu geçen mücadeleyi Hes Kablo Kayserispor 2-1 yenerek ligde kalma yolunda umutlandı. Maç sonunda Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Her şeyden önemlisi aldığımız 3 puandı. 3 puan bize rahat bir nefes aldırdı. İlk yarı çok etkileyiciydik. Bu zamana kadar oynadığımız en iyi ilk yarıyı oynadık. Mensah penaltıyı gole çevirebilseydi çok daha farklı olabilirdi. Silviu iyi kurtarışlar yaptı. Takım ellerinden geleni yaptı, savaştılar" dedi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise, "İki fark 45 dakika seyrettik. Biz çok kötü başladık oyuna. İkinci yarı hem oyuncu değişiklikleri hem de taktik anlamda değişikliğe gittik. Aslında çok büyük riske girdik. İkinci yarı çok pozisyona girdik, aslında baktığınızda skorun 2-2 olması lazımdı.  Kaybettiğimiz bir maç. Önümüzde iki hafta içeride oynayacağımız fikstür var. İşin esas tarafı takım olarak birlikte hareket etmemiz ve çok çalışmamız. İlk 45 dakikaya baktığımda insan şaşırıyor. Oyuncular aldıkları paranın karşılığını verecekler. Bazı oyunculardan memnun değilim, bunu onlara söylüyorum. Bana göre lig yeniden başladı" diye konuştu.HİKMET KARAMAN: "BU SEZON BELKİ PAS BİLE GEÇİLEBİLİR"Koronavirüs tedbirleri hakkında da değerlendirmede bulunan Hikmet Karaman, "Takımın ve insanların sağlığı çok önemli. Bifouma normalde çok ihtiyacımız olan bir oyuncuydu.  Ama biz insan sağlığını ön planda düşündüğümüz için böyle bir karar aldı. Taraftar futbolun her şeyidir ama taraftar sağlığı da bence çok önemlidir. Çalışanlar, masörler oyunculara elle dokunuyorlar. Hep temas halindeyiz. Federasyonumuz ve yetkili kurumlar ilgili belki de bu sezonu pas bile geçilebilir. Dünyada alınan kararlar var. İhtiyacınız olan bir oyuncuyu getiremiyorsunuz. Diğer taraftan da çalışmak zorundasınız. Oyuncu ailesini düşünüyor. Herke kendi hakkını savunuyor. Dünyada ciddi bir tehlike var" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ  DÖKÜMÜHikmet Karaman'ın açıklaması

-Prosnecki'nin açıklaması


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünlü yazarın babası umre dönüşü hayatını kaybetti Spor
Ünlü yazarın babası umre dönüşü hayatını kaybetti
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor Spor
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu Spor
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu
Avrupa ülkesinde virüsten en fazla ölüm gerçekleşti! 288 kişi öldü Spor
Avrupa ülkesinde virüsten en fazla ölüm gerçekleşti! 288 kişi öldü
Fırsatçılara inat 1 liraya sattı, vatandaşlar akın etti Spor
Fırsatçılara inat 1 liraya sattı, vatandaşlar akın etti
'Vakaların yaş ortalaması düştü' deyip bir yaş aralığını işaret etti Spor
"Vakaların yaş ortalaması düştü" deyip bir yaş aralığını işaret etti
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı
İtalya'da koronavirüs sebebiyle oluşan 1 kilometrelik market kuyruğu kameraya yansıdı
İtalya'da koronavirüs sebebiyle oluşan 1 kilometrelik market kuyruğu kameraya yansıdı
Antalya'da ilk yeşil erik hasadı kilosu 500 TL'den Dubai'ye gönderildi
Antalya'da ilk yeşil erik hasadı kilosu 500 TL'den Dubai'ye gönderildi
Koronavirüs öncesi günde 150 litre kolonya satıyordu, şimdi satışı 2 bin litreye yükseldi
Koronavirüs öncesi günde 150 litre kolonya satıyordu, şimdi satışı 2 bin litreye yükseldi
Birçok sektörü olumsuz etkileyen koronavirüs tehdidi, alışveriş merkezlerini de vurdu
Birçok sektörü olumsuz etkileyen koronavirüs tehdidi, alışveriş merkezlerini de vurdu
Aston Villa ve Wolverhampton, Luyindama'ya istiyor
Aston Villa ve Wolverhampton, Luyindama'ya istiyor
İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Blanc, koronavirüse yakalandı
İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Blanc, koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe, Konyaspor'a 1-0 yenildi
Fenerbahçe, Konyaspor'a 1-0 yenildi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin
Talisca'dan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran yorum
Talisca'dan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran yorum
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya tamamen karantina altına alındı
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya tamamen karantina altına alındı
Türkiye ile Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı geçici süreyle durduruldu
Türkiye ile Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı geçici süreyle durduruldu
Son dakika: Türkiye uçuş yasağı olan 9 ülkedeki Türklerin dönüşü için son tarihi açıkladı
Son dakika: Türkiye uçuş yasağı olan 9 ülkedeki Türklerin dönüşü için son tarihi açıkladı
Aile Bakanlığı koronavirüsle mücadele için yeni tedbirler içeren bir genelge yayınladı
Aile Bakanlığı koronavirüsle mücadele için yeni tedbirler içeren bir genelge yayınladı
Ali Koç, Konyaspor maçı öncesi derbiyi izledi
Ali Koç, Konyaspor maçı öncesi derbiyi izledi
Ronaldinho hapishanedeki futbol maçında şov yaptı
Ronaldinho hapishanedeki futbol maçında şov yaptı
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı
Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in 'Demirtaş' sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Engin Özkoç Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Mehmet Akif Ersoy
Magazin Emrah Sadi Konuk Guido Senia Hande Soral
Spor Sergen Yalçın Ali Palabıyık Radamel Falcao Emre Belözoğlu Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla İran İtalya Avrupa Vatandaş
Şu an buradasınız: Hes Kablo Kayserispor - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 17:15:47. #1.14#