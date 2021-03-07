HES Kablo Kayserispor 1-3
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HES Kablo Kayserispor 1-3

07.03.2021 18:29 | Son Güncelleme: 07.03.2021 18:33
HES Kablo Kayserispor 1-3

STAT: Antakya AtatürkHAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Serkan Olguncan (xx), Mustafa Sönmez (xx)ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir (xx) - Popov (xx), Yusuf (xx), Santos (xx), Kone (xx) Aabid (xx), Sackey (Dk.79 Sackey (?), Ribeiro (xx), Muhammed Mert (xx) (Dk.45 Kamara (?), Akintola (xx) (Dk.

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Serkan Olguncan (xx), Mustafa Sönmez (xx)ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir (xx) - Popov (xx), Yusuf (xx), Santos (xx), Kone (xx) Aabid (xx), Sackey (Dk.79 Sackey (?), Ribeiro (xx), Muhammed Mert (xx) (Dk.45 Kamara (?), Akintola (xx) (Dk.85 Burak (?), Boupendza (xx) (Dk.63 Katranis (?), Diouf (xx)HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar (xx) - Aziz (xx) (Dk.85 Yasir (?), Kolovetsios (xx), Uğur (x), Ramazan (xx), Attamah (xx) (Dk.63 Sapunaru (?), Karlo Muhar (xx), Avramovski (xx)(Dk.85  Emre Demir(?), Lennon (xx), Henrique (xxx) (Dk. 79 Melih Okutan (?), İlhan Parlak (xxx)Dk. 85  Luckasse (?)GOLLER: Dk. 54 Pablo Santos(Atakaş Hatayspor) - Dk. 24 İlhan Parlak, Dk. 36 Uğur Demirok, 58 Pedro Henrique (HES Kablo Kayserispor)KIRMIZI KART: Kone (Atakaş Hatayspor)SARI KARTLAR: Yusuf Abdioğlu, Sackey (Atakaş Hatayspor) - Attamah,(HES Kablo Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında HES Kablo Kayserispor ile karşılaştı. Karşılaşma, HES Kablo Kayserispor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.3'üncü dakikada Boupendza ile başlayan atakta defans topu kornere attı. Kullanılan korner kaleci Doğan'da kaldı.4'üncü dakikada Kayserispor atağında İlhan Parlak'ın kaptığı topta Aaron Lennon'un şutunu kaleci Münir kontrol etti.24'üncü dakikada Karlo Muhar, defanstan kaptığı topu İlhan Parlak'a aktardı. Kaleciyle baş başa kalan İlhan Parlak, plase vuruşla topu ağlara göndererek takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi: 0-135'inci dakikada konuk ekip HES Kablo Kayserispor farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Aaron Lennon'un ortasında karambolde kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen tecrübeli defans oyuncusu Uğur Demirok meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-237'nci dakikada Atakaş Hatayspor defansında Yusuf Abdioğlu kalecisine oynadı, kaleci Munir topu kontrol edemedi, kaleciden seken top direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Karşılaşmasının ilk yarısı, HES Kablo Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.51'inci dakikada Youssouf Kone rakibine yaptığı hareketten dolayı kırmızı kart gördü. Hatayspor, maça 10 kişi devam etti.54'üncü dakikada Atakaş Hatayspor, Ruben Ribeiro'nun ortasında Pablo Santos'un kafa golüyle maçta farkı 1'e indirdi. 1-258'inci dakikada Pedro Henrique kafa golüyle takımı adına farkı bir kez daha 2'ye çıkardı. 1-3

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Atakaş Hatayspor kendi sahasında HES Kablo Kayserispor'a 3-1 mağlup oldu.


HES Kablo Kayserispor 1-3

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / SAMİM SELÇUK

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