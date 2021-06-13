Herkesin kaptanı oldu! Arkadaşının dilini yutmasını önleyip sahayı sakinleştiren Kjaer'e dünya hayran kaldı

Danimarka'nın kaptanı Kjaer, sahada bilincini kaybeden takım arkadaşı Eriksen'e ilk müdahaleyi yaparak dilini yutmasını önledi, hayatını kurtardı. Sonrasında arkadaşlarına etten duvar ördürdü. Eriksen'in sahaya giren sevgilisini de sakinleştirdi. Eski F.Bahçeli Kjaer'in bu liderliği tüm dünyada ayakta alkışlandı.

Danimarka'nın orta sahadaki yıldızı Christian Eriksen'in takımının Euro 2020'deki ilk maçında Finlandiya karşısında yaşadığı sağlık problemi turnuvanın gündemine otururken tecrübeli oyuncunun hayatını kurtaran isimlerden biri de Danimarka'nın kaptanı Simon Kjaer oldu.

SAKİNLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Sağlık görevlilerinin zaman kaybetmeden yaptığı müdahale sonrasında hayata dönen Eriksen'e ilk müdahaleyi yapan isim olan Kjaer, takım arkadaşının dilini yutmasının önüne geçti ve nefes almaya devam etmesini sağladı. Ardından da Eriksen'i sağlık protokollerine uygun bir açıya getiren Kjaer, doktorlar gelene kadar doğru yolu izledi.

KIZ ARKADAŞINI SAKİNLEŞTİRDİ

Tedaviyi profesyonellere bıraktıktan sonra yaşananları yakından takip eden Kjaer, takım arkadaşlarını da Eriksen'in yanına toplarken, bu durumun kameralara yansımasının önüne geçti.

Kjaer böylece takım arkadaşının ve ailesinin hayatlarının sonuna dek karşılaşabileceği olumsuz görüntülere engel olmayı da başardı.

Eriksen için yaptıkları bununla da sınırlı kalmayan Kjaer, takım arkadaşının kız arkadaşı Sabrina Kvist Jensen'i sakinleştirmeyi de ihmal etmedi. Korku dolu anlar yaşayan ve gözyaşlarına engel olamayan Jensen'i teselli eden Kjaer, soğukkanlılığını bir kez daha yansıttı ve tribünden aşağıya inen Jensen'e sarılarak sakinleştirdi.