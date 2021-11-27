TOGG CEO'sundan "Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt

Yerli otomobil Togg'un çalışmaları tüm hızı ile sürüyor. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, gelinen son durumu değerlendirdi. Karakaş, çip krizinden TOGG'un etkilenmeyeceğini, gelecekte asıl sorunun batarya krizi olacağını, TOGG'un şimdiden bunlara hazırlık yaptığını ifade etti. İhracat hedefinin Avrupa ve İskandinav ülkeleri olduğunu söyleyen Karkaş, otomobilin 30 dakikada yüzde 80 şarj olacağını ifade etti. Karakaş, "Yerli otomobil ne kadar olacak?" sorusuna da yanıt verdi.

"ÇİP KRİZİNDEN ETKİLENMEYİZ"

Koronavirüs salgını sonrası çip krizi patlak vermiş, dünyada birçok otomobil şirketi bu nedenle üretime ara vermek durumunda kalmıştı. Karakaş, çip krizinin 1 yıl daha sürmesini beklediklerini, ancak Türkiye'nin çip krizine takılmayacağını ifade etti.

TOGG CEO'su, "Evet çip krizi var. Çip krizinin sebeplerini de biliyoruz. Bu krizin bir sene daha süreceğini tahmin ediyoruz. Planlarımız doğrultusunda, yaptığımız rezervasyonlarla çip krizine takılmayacağımızı düşünüyoruz. Çip krizinden daha önemli bir kriz çıkacak; batarya krizi. Hücre yok. Tüm dünyada herkes daha fazla elektrikli araç üretmek için koştururken, dünyadaki hücre üreticilerinin kapasiteleri 2030 ve sonralarına kadar rezerve edilmiş vaziyette. Bu yüzden ortağımız Farasis'le kurduğumuz ve Gemlik'te üretim yapacak olan şirketimiz SiRo stratejik önemde. Biz başından itibaren bu işi planlayarak çözeceğimiz için batarya hücre krizine de takılmayacağız." dedi.

"DOĞUŞTAN ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ÜRETECEĞİZ"

Türkiye'nin otomobilinin doğuştan elektrikli bir SUV olacağını ifade eden Karakaş, "TOGG olarak doğuştan elektrikli araçlar üreteceğiz. İçten yanmalı motorlar kullanmayacağız. Yani bir hibrit seçeneğimiz de olmayacak. Yakıt hücreli otomobiller de esas itibariyle elektrikli otomobiller. Gelecekte her iki tipi de yollarda göreceğiz ama zaman sıralamasında önceliği elektrikli araçlar alacak. Bu nedenle bizim odağımızda da elektrikli araçlar var. Otomobilimiz 2022 yılında piyasaya çıktığında Avrupa kıtasında geleneksel olmayan bir üretici tarafından üretilmiş ilk doğuştan elektrikli SUV olacak." ifadelerini kullandı.

YERLİ OTOMOBİL NE KADAR OLACAK?

"Yerli otomobil ne kadar olacak?" sorusuna da yanıt veren Karakaş, "Fiyatlandırmamız 2022'nin sonu 2023'ün başında belli olacak. Aracımız pazara çıktığında elektrikli araçların fazla yaygınlaşmış olmayacağını öngörebiliyoruz. Dolayısıyla C Segmentinde içten yanmalı araçlarla, özellikle de dizel araçlarla rekabet edeceğiz. Özetle C SUV'un kendi sınıfında Türkiye'deki araçlarla rekabetçi olacak bir fiyatla piyasaya çıkacağını söyleyebilirim." dedi.

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