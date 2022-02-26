Herkes Josef de Souza için dua ediyor! Yaptığı duygusal paylaşımın iç yüzü ortaya çıktı
Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Beşiktaş'ın Sivasspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Josef de Souza duygusal bir paylaşım yaptı. Ailece zor günler geçirdiklerini belirten Brezilyalı futbolcu, "Benim ve ailem için dualarınızı eksik etmeyin. Her şeyin düzeleceğine dair Tanrı'ya inancım sonsuz" dedi. Deneyimli orta sahanın bu paylaşımı dayısı yoğun bakımda olduğu için yaptığı öğrenildi.
Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu Josef de Souza duygusal bir paylaşımda bulundu.
"ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUM"
Josef de Souza, Instagram'dan hesabından yaptığı paylaşımda, "Zor günler geçiriyorum, benim ve ailem için dualarınızı eksik etmeyin. Her şeyin düzeleceğine dair Tanrı'ya inancım sonsuz" ifadelerini kullandı. Brezilyalı futbolcunun bu paylaşımı dayısı yoğun bakımda olduğu için yaptığı öğrenildi.