Herkes araştırmaya başladı! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal'ın karnesi

Vitor Pereira ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktör arayışına giren Fenerbahçe, tercihini İsmail Kartal'dan yana kullandı. Ancak Sarı-Lacivertli kulüp, Kartal'ın geçici olarak bu göreve getirildiğini duyurdu.

BU KEZ TAM TERSİ

Fenerbahçe'de 2014-15 sezonunda teknik direktörlük yapan Kartal, sonraki sezonda koltuğu Vitor Periera'ya devretmişti. Bu kez tam tersi yaşandı. Pereira koltuğu İsmail Kartal'a devretti.

YARDIMCILIK YAPTI

İsmail Kartal, Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevine 2010'da başladı. Uzun yıllar Aykut Kocaman'la çalıştırdı. Ardından Ersun Yanal'ın en yakını oldu.

74 PUAN TOPLADI

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde 2014-15 sezonunda 74 puan toplayarak ligi ikinci tamamladı. Kanarya o sezon Türkiye Kupası'nda yarı final gördü. Takım otobüsünün kurşunlanmasın olayından sonra Fenerbahçe büyük gerileme yaşamıştı. 27. haftaya lider giren Fenerbahçe, şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırmıştı.

SÜPER LİG EKİPLERİNİ ÇALIŞTIRDI

2014-2015 sezonundan sonra İsmail Kartal, teknik adamlık kariyerine devam etti. Sırasıyla Eskişehirspor, Gaziantepspor, MKE Ankaragücü, Rizespor ve Konyaspor'u çalıştırdı. Kartal, Ankaragücü'nü şampiyon yapıp Süper Lig'e çıkarmıştı.

İşte İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki ortalaması:

46 maç

30 galibiyet

10 beraberlik

6 mağlubiyet

2.17 puan ortalaması

1x Türkiye Süper Kupası

85 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 42 gol gördü.

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