Hercai yeni bölüm izleme linki! Hercai 39. bölüm tek parça izle! Hercai 40. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai son bölüm de neler oldu
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Hercai yeni bölüm izleme linki! Hercai 39. bölüm tek parça izle! Hercai 40. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai son bölüm de neler oldu

ATV'nin sevilen dizisi Hercai, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Hercai, yen bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Hercai yeni bölümde neler olacak? Hercai son bölüm de neler oldu? Hercai yeni bölüm izleme linki! Hercai 39. bölüm tek parça izle!

Hercai yeni bölüm izleme linki! Hercai 39. bölüm tek parça izle! Hercai 40. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai son bölüm de neler oldu
18.09.2020 17:22 | Son Güncelleme: 18.09.2020 17:25

Hercai yeni bölümde heyecanlı anlar yaşanacak. İşte, Hercai yeni bölüm izleme linki! Hercai 39. bölüm tek parça izle! Hercai yeni bölümde neler olacak? Hercai son bölüm de neler oldu?

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Bütün muhteşem hikayeler iki şekilde başlar; ya bir insan yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir…"

Hercai yeni bölüm izleme linki! Hercai 39. bölüm tek parça izle! Hercai 40. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai son bölüm de neler oldu

Artık Azize'nin alacağı intikamın eli olmak istemeyen ve intikamdan vazgeçen Miran, Reyyan'la beraber kendilerine her şeyden uzak bir hayat kurmak için Midyat'tan gitmeye karar verir.

Hercai yeni bölüm izleme linki! Hercai 39. bölüm tek parça izle! Hercai 40. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai son bölüm de neler oldu

Bu karar Şadoğlu ailesinde kabul görür ancak Elif'in ölümünden sonra derin bir yasa boğulan Azize Aslanbey'in iki aile için çok farklı planları vardır. Torununun ölümünden sonra ailesinden daha fazla kayıp vermek istemeyen Azize son kez Miran'ı kullanarak her şeyi bitirmeye ant içer fakat bunca yıl öldü bilinen Sultan'ın oğlu Aslan Aslanbey geçmişiyle ilgili her şeyi öğrenmiş ve adaleti sağlamak için atalarının topraklarına geri dönmüştür.

Hercai yeni bölüm izleme linki! Hercai 39. bölüm tek parça izle! Hercai 40. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai son bölüm de neler oldu

Aslan'ın ortaya çıkmasıyla kartlar yeniden dağılırken sevdaları yeni bir sınavla karşı karşıya kalan Reyyan ve Miran artık Azize'nin piyonu değil, kendi oyunlarının kurucusu olarak herkese meydan okuyacaktır.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Miran intikamından vazgeçiyor!Geçirdiği kaza sonrası herkesi endişelendiren Reyyan, gizemli bir kişi tarafından kurtarılır ama gizemli kişinin ardında bıraktığı iz Miran'ın şüphelenmesine neden olur.

Hercai yeni bölüm izleme linki! Hercai 39. bölüm tek parça izle! Hercai 40. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai son bölüm de neler oldu

Yaşananlardan sonra babasıyla bir kere daha yüzleşen Reyyan, gerçeği kabul etmekte zorlanırken Miran'ın desteğiyle ailesinden uzak kalamayacağının farkına varır. Ancak gerçeği kabul etmesi gereken tek kişi Reyyan değildir! Bundan sonra yalansız ve intikam planlarının olmadığı bir hayatın hayallerini kuran Reyyan, gelecekleri için Miran'dan bir karar vermesini ister.

Hercai yeni bölüm izleme linki! Hercai 39. bölüm tek parça izle! Hercai 40. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai son bölüm de neler oldu

Bunca yıl babaannesi tarafından başka bir hayatı yaşamaya mahkum edilen Miran, verdiği özgürlük savaşında galip gelir ve Azize Aslanbey'e intikamdan vazgeçtiğini söyler. Miran'ı yeniden intikam planına dahil edeceğine dair son umut kırıntısını da yitiren Azize Aslanbey, intikamını kendi elleriyle almak için Şadoğlu konağına gider.

Hercai yeni bölüm izleme linki! Hercai 39. bölüm tek parça izle! Hercai 40. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai son bölüm de neler oldu

Bir yanda intikamın olmadığı yeni bir hayata adım atan Reyyan ve Miran diğer yanda intikamını almak için ettiği yemini bozup son kurşunu atmak için Şadoğlu konağına gelen Azize Aslanbey son kozlarını paylaşırken, beklenmedik bir haber yaşananların tüm seyrini değiştirir.

HERCAİ YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Hercai 20.00'de başlayacak.

HERCAİ 38. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ

HERCAİ 39. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HERCAİ 40. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai 40. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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