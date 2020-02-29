Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Adana AtatürkHakemler: Yücel Çilingir, Fatih Güler, Umut Özgün ErgünBüyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Adams 31, Dikaioulaku 20, Prince 19, İrem Naz Topuz 9, Sera Özelçi 3, Burcu Çiğil, Nur Nihan Dabakoğlu, Gizem Sezer, Nuran TutsakBirevim Elazığ İl Özel İdare: Williams 33, Slonjsak...
Salon: Adana Atatürk
Hakemler: Yücel Çilingir, Fatih Güler, Umut Özgün Ergün
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Adams 31, Dikaioulaku 20, Prince 19, İrem Naz Topuz 9, Sera Özelçi 3, Burcu Çiğil, Nur Nihan Dabakoğlu, Gizem Sezer, Nuran Tutsak
Birevim Elazığ İl Özel İdare: Williams 33, Slonjsak 11, Vaughn 8, Nevin Vatansever 6, Kübra Erat, Sanem Zeren 5, Young 5, Miray Şahin
1. Periyot: 14-10
Devre: 46-22
3. Periyot: 56-46
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, sahasında Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 82-68 yendi.
Kaynak: AA