Her yaptığıyla piyasaları yerinden oynatan Elon Musk'a suçlama: Maniple ediyor
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Her yaptığıyla piyasaları yerinden oynatan Elon Musk'a suçlama: Maniple ediyor

30.01.2021 18:10 | Son Güncelleme: 30.01.2021 19:04

Manipülasyon suçundan sabıkalı ünlü milyarder Elon Musk, attığı tweetlerle piyasaları yerinden oynatıyor. Sanal para birimi Bitcoin ve Dogecoin'in yanı sıra GameStop, Signal gibi markalar hakkında tweet atıp borsadaki değerinin yükselmesine neden olan Musk, bazı büyük yatırımcılar tarafından piyasaları manipüle etmekle suçlanıyor.

Dünyanın en zengin insanlarından, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden attığı tweetlerle borsadaki gündemi değiştiriyor. Musk'ın bir markanın adını yazıp tweet atması o markanın borsadaki değerini deyim yerindeyse uçuruyor. Hal böyle olunca Musk, büyük yatırımcıların da tepkisini çekiyor. Birçok yatırımcı Musk'ı piyasaları manipüle etmekle suçluyor.

TWİTTER ÖZETİNE 'BİTCOİN' YAZDI, HİSSELER UÇTU

Musk'ın attığı tweetler özellikle bazı hisselerde ve kripto paralarda ciddi oynamalara neden oluyor. Bazı büyük yatırımcılar şimdiden düzenleyici kurumları aramaya başladı. Elon Musk kişisel Twitter hesabının özetine 'Bitcoin' olarak değiştirdikten sonra Bitcoin'in değeri yüzde 20'den fazla artarak 38.566 dolara çıktı.

Her yaptığıyla piyasaları yerinden oynatan Elon Musk'a suçlama: Manipüle ediyor

TWEET ATTI, OYUNUN DEĞERİ ARTTI

Musk, Twitter üzerinden Tesla'nın Model S Plaid arabasının yeni bir modelinin yolcuların oynamasına izin vereceğini söyledikten sonra, Cyberpunk 2077 bilgisayar oyununu yapan CD Projekt hisselerini yüzde 12'den fazla artırdı. Birkaç saat sonra Musk, "Cyberpunk ile düzeltmelerin bile tam anlamıyla düzeltmeleri var ama… Harika bir oyun" dedi.

Her yaptığıyla piyasaları yerinden oynatan Elon Musk'a suçlama: Manipüle ediyor

WALLSTREET ALT ÜST OLDU

Musk, WallStreet'i alt üst eden "Gamestonk!" diye bir tweet attı ve WallStreetBets Reddit etiketini kullandı. GameStop ve "stonks" (hisse senetleri için kullanılan bir argo) kombinasyonunda bir kelime oyunu olan tweet'i, GameStop paylaşımlarını büyük bir artışa neden oldu. Tweet, GameStop'un 10 milyar doları aşan değerlemesinin seans sonrası alım satım işlemlerinde tavan yapmasına ve hatta bazı uygulamaların işlemi duraklatmasına neden oldu.

Her yaptığıyla piyasaları yerinden oynatan Elon Musk'a suçlama: Manipüle ediyor

DOGECOİN'İ UÇURDU

Musk, üzerinde köpek bulunan bir dergi kapağının resmini tweetledi ve Dogecoin'e yatırım yaptığı spekülasyonları ateşledi. Dogecoin fiyatının yüzde 420 gibi bir artış göstermesine neden oldu.

Her yaptığıyla piyasaları yerinden oynatan Elon Musk'a suçlama: Manipüle ediyor

SİGNAL'İ DE ZİRVEYE TAŞIMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Whatsapp'ın tüm dünyada tepki çeken gizlilik sözleşmeni kullanıcılara kabul ettirmek istemesi üzerine Musk, 'Signal'i kullan' yazıp tweet atmıştı. Mesajlaşma uygulaması olan Signal yerine aynı isimli başka bir şirketin hisseleri borsada kısa sürede zirve yapmıştı.

Her yaptığıyla piyasaları yerinden oynatan Elon Musk'a suçlama: Manipüle ediyor

YATIRIMCILAR DENETLEME İSTİYOR

Birçok yatırımcı da bu tür hareketlerin artık denetlenmesi gerektiğini düşünüyor.

DOLANDIRICILIK DAVASI AÇILMIŞTI

Musk, üç yıl önce de twitter'da yaptığı yorumlarla borsada hisseleri oynatma girişiminde olmuştu. 2018'de Musk, Tesla'nın hisse başına 420 dolardan halka açılacağını tweetledi ve şirketindeki hisselerini hızla yükseltti. SEC daha sonra Musk'a tweet'in 'yanlış ve yanıltıcı' olduğunu söyleyerek dolandırıcılık davası açtı. O tweet ile tek seferde 850 milyon dolar kazanan Musk, daha sonra dava sonucu şirketin Başkanlık görevinden istifa etmek zorunda kaldı ve 20 milyon dolar da ceza ödedi. Musk ve SEC, belirli bir konu listesi üzerinde anlaştı ve tweetlerinin bir avukat tarafından önceden onaylanmasını gerektiren bir anlaşmaya vardı.

Her yaptığıyla piyasaları yerinden oynatan Elon Musk'a suçlama: Maniple ediyor
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