Her 5 TL'lik ödemenin 1 TL'si artık online!

Eçözüm Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Refik Sarıtepe, "'Online Tahsilat' ve 'Açık Bankacılık' çözümlerimiz ile bankacılık sektörüne entegre oluyoruz, tahsilatların ve hesapların takip hızı ve kalitesi bu zincirle artıyor" dedi.

Eçözüm Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Refik Sarıtepe, "'Online Tahsilat' ve 'Açık Bankacılık' çözümlerimiz ile bankacılık sektörüne entegre oluyoruz, tahsilatların ve hesapların takip hızı ve kalitesi bu zincirle artıyor" dedi.

Türkiye'de ve dünya genelinde dijitalleşme rüzgarından en çok etkilenen, fayda sağlayan ve bazı noktalarda öncülük eden sektörlerin başında bankacılık ve finans sektörünün geldiğinin belirtildiği açıklamada, "2000'li yıllarda başlayan ve son dönemde hızlanan mevzuat düzenlemeleri ve yapılan teknolojik yatırımlar neticesinde, Türkiye dijital bankacılık alanında dünyada örnek gösterilen öncü ve yenilikçi ülkeler arasına girmeyi başardı. Kartlı ödemeler alanında yapılan Chip&Pin ve 3D Secure gibi güvenlik önlemleri, temassız ödemelerin yaygınlaşması ve yurt dışında birçok ülkede Buy Now Pay Later (şimdi al sonra öde) adıyla yeni keşfedilen buna karşın ülkemizde ise yıllardır uygulanan taksitli ödemeler sayesinde kartlı işlem penetrasyonu hızla artış gösterdi. Diğer yandan birçok banka sunduğu internet ve mobil bankacılık sistemleriyle müşteri deneyimini şubesiz bankacılık kanallarına taşıdı" ifadelerine yer verildi.

İNTERNET ALIŞVERİŞİNDE YÜZDE 48'LİK ARTIŞ

Bankacılık alanında dijitalleşmenin en hızlı yaşandığı alanların başında ise internet üzerinden yapılan online ödemelerin geldiğinin vurgulandığı açıklamada, "Bu alanda yaşanan hızlı gelişimi anlamak için önce BKM verilerine göz atmakta fayda var. Yerli banka ve kredi kartları ile yurt içinde yapılan tüm alışverişlerin toplamı 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18 artarak 1.123 Milyar TL olurken, internet üzerinden yapılan kartlı ödemelerin toplamı yüzde 48'lik artışla 246 Milyar seviyesine ulaştı. Artık banka ve kredi kartlarıyla yapılan ödeme ve tahsilat işlemlerinin yüzde 21, 89'u diğer bir ifadeyle her 5 TL'lik ödemenin 1 TL si artık online kanallar üzerinden yapılmakta. Çok değil 5 yıl öncesine gittiğimizde ise bu oranın yüzde 9,85 olduğunu görmekteyiz" denildi.

"400 BİNDEN FAZLA BAYİYE TAHSİLAT İMKANI"

Eçözüm Bilgi Teknolojileri'nden yapılan değerlendirmede, "Başta online ödeme ve tahsilatlar olmak üzere bankacılık sektörünün dijitalleşme yolculuğunda en önemli yol arkadaşlığını Fintech'lerin yaptığını söylemek doğru olacaktır. Fintech'ler bankaların sağlamış olduğu ürün ve hizmetleri kendi katma değerleriyle birleştirerek ortaya çıkardıkları yenilikçi ürün ve hizmetleri çok daha geniş kitlelere ulaştırabilmekteler. Bunun en güzel örneklerinden biri Eçözüm olarak 10 yılı aşkın süredir geliştirdiğimiz, 2020 yılında 37 Milyar TL işlem hacmi ile internet üzerinden yapılan işlemlerin yüzde 15'inin gerçekleştiği 'Netahsilat Online Tahsilat Sistemi'dir. Netahsilat'ın temelinde bankaların sağlamış olduğu sanal pos üzerinden ödeme alma hizmeti yer almaktadır. Bankaların sağladığı sanal pos ile ödeme alma hizmeti üzerinde geliştirdiğimiz B2B ve B2C online tahsilat özellikleri ile ülke genelinde 1900'den fazla ana firma ve 400 bin den fazla bayiye 7X24 tahsilat imkanı sunmaktayız" bilgilerine yer verildi.

NETEKSTRE TÜM BANKA HESAPLARINI TEK EKRANA TOPLUYOR

Bankalar ile Fintech'lerin yakın çalıştığı ve iş birliği yaptıkları bir diğer alanın ise 'Açık Bankacılık' olduğunun ifade edildiği Eçözüm'ün açıklamasında şu ifadelere de yer verildi:

"Bankacılık ve finans sektöründeki dijital dönüşüme paralel olarak online bankacılık alanında yaşanan gelişmelerin neticesinde artan ürün çeşitliliği ve online ürünlere kolay erişim sayesinde birçok firma farklı bankalarla çalışmaya başladı. Birden çok banka ile aynı anda çalışan firmalar için farklı bankalarda bulunan hesapların takibi, hesap hareketlerinin muhasebeleştirilmesi gibi süreçlerdeki zorluklar bu alanda yeni çözümlere olan ihtiyacı artırdı. Eçözüm olarak son 5 yıldır bu konudaki gelişmeleri çok yakından takip etmekteyiz, bankalardaki servislerin belirli bir olgunluğa ulaşmasıyla birlikte tüm banka hesaplarının tek bir panel üzerinden takip edilip raporlandığı bir sistem olan NetEkstre ürünümüzü tamamen yeni ve güncel teknolojilerle geliştirmeye başladık ve açık bankacılık sektörüne ilk adımımızı atmış olduk. Hem web hem de mobil tabanlı NetEkstre Banka Hesap Entegrasyon ürünümüzü 2018 yılında kullanıma sunduk. İçinde bulunduğumuz dönemde 28 banka ve 15 ERP sistemi ile direk entegre edilebilen NetEkstre'yi tercih eden şirket sayısı 3 katından fazla artarak binin üzerine çıktı"

2021 YILINDA SEKTÖRÜ NELER BEKLİYOR?

Online Ödeme ve tahsilat alanında önümüzdeki dönemde Bankacılık ve Fintech iş birlikleri ile birçok yenilikçi ürün ve hizmetin yaygınlaşacağının öngörüldüğü açıklamada, "Bunlara örnek olarak mobil telefonlar üzerinden temassız ödemelerin kabul edildiği SoftPos uygulamalarını ve dijital kredi uygulamalarını verebiliriz. Mobil cihazlarımız üzerinde çalışan SoftPos'lar yakın zamanda olmasa da orta vade de fiziksel posların yerini alabilecek yıkıcı bir teknoloji olabilir. Diğer yandan son dönemlerde bazı büyük e-ticaret sistemlerinde karşımıza çıkan online kredi ile ödeme uygulamalarının daha geniş kitlelere yayıldığını görebileceğiz. Bunlara ilave olarak tüm dünyada ve ülkemizde de dijital cüzdanlara olan talepler giderek artmakta. Hem bankalar hem de Fintech'ler bu alanda pastadan pay alma çabasındalar. Yakın zamanda görmeye başladığımız dijital ve numarasız kredi kartları ile bir yandan fiziksel kart güvenliği artırılırken diğer yandan dijital cüzdan kullanımının artması hedeflenmekte. Eçözüm olarak online tahsilat alanındaki bu gelişmelere paralel olarak Netahsilat ürünümüze bir yandan özellikler ve yetenekler eklerken bir yanda da çeşitli bankalar ile yaptığımız iş birliktelikleriyle ürünlerimizdeki çeşitliliği artırıyoruz. 2021 yılının ilk çeyreğinde Netahsilat ekosisteminden geçen işlem hacmi bir önceki yıla göre yüzde 83 artarak 12 Milyar TL'ye ulaştı, yılı 55 Milyar TL'nin üstünde bir işlem hacmiyle tamamlamayı öngörüyoruz" denildi.

AÇIK BANKACILIK'TA İKİ ÖNEMLİ NOKTADA REGÜLASYON GELİYOR

Açık bankacılık konusunda PSD2 ile Avrupa'da başlayan regülasyon süreci ülkemizde 2019 yılında 6493 sayılı ödeme ve elektronik para kuruluşlarıyla ilgili kanunda yer bulduğunu ve Merkez Bankası tarafından yakın zamanda yayınlaması beklenen yönetmelik ve tebliğlerin çıkmasıyla birlikte açık bankacılık alanın ülkemizde de regüle olacağının altının çizildiği açıklamada, " Bu yeni düzenlemeler ile iki önemli noktada regülasyon geliyor. Bunlardan ilki, hesap bilgisi hizmetinin sağlanması. Şu an hesap bilgilerini almak isteyen firma her bankaya ayrı ayrı başvurarak izin almak zorunda. Bundan sonraki süreçte ise BKM üzerinden daha standart bir yapıya doğru gidilecek. Böylelikle hesap hareketlerini sadece yetkili ödeme kuruluşları veriyor olacak. Yeni yapıyla birlikte sadece bankalar değil nezdinde ödeme hesabı bulunduran tüm ödeme hizmet sağlayıcıları hesap bilgilerini paylaşıma açacak. Bu alandaki gelişmeleri çok yakından takip ediyor ve ikincil düzenlemelerin devreye girmesiyle birlikte sektörde bu alanda lisans alan ilk ödeme kuruluşlarından birisi olmak istiyoruz" bilgileri yer aldı.

Eçözüm'den yapılan açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"Diğer bir konu ise ödeme emirlerinin tetiklenmesi. BKM üzerinden yapılacak banka entegrasyonları ile bankaların ekranlarına girmeden EFT/ Havale işlemleri kolayca yapılabilecek. Bu durum başta e-ticaret ve online tahsilat alanlarında yepyeni kanalların açılacağını, EFT/Havale ile ödemelerin çok hızlı bir şekilde bu alanlarda kullanılacağını görüyoruz. Daha önceden yapılan EFT/Havale üzerinden yapılan tahsilatların takibi ve işlenmesi sıkıntısı vardı. Artık tüm bu işlemler anlık ve online olarak ve de banka ara yüzlerine girmeden yapılabiliyor olacak. Bizde BKM'nin bu konuda sunacağı API'lere yönelik standartlarının şekillenmesiyle birlikte bu alandaki çalışmalarımıza başladık. Önümüzdeki dönemde gerek BKM'nin sağladığı API'ler gerekse bankaların direk kendi sistemleri üzerinden sağladığı API'ler ile geliştireceğimiz yeni ve inovatif ürün ve hizmetlerimizle birlikte müşterilerimizin karşısında olacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı