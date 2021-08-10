Hepsiburada'dan sanal makyaj uygulaması "Yüzünde Gör"
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Hepsiburada'dan sanal makyaj uygulaması "Yüzünde Gör"

Hepsiburada'dan sanal makyaj uygulaması 'Yüzünde Gör'
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Hepsiburada'nın teknoloji konusundaki tecrübesinin güzellik anlayışıyla buluştuğu "Yüzünde Gör" projesiyle, kullanıcılar diledikleri zaman, diledikleri yerde ürünleri deneyimleme fırsatı bulabiliyor.

Hepsiburada'nın teknoloji konusundaki tecrübesinin güzellik anlayışıyla buluştuğu "Yüzünde Gör" projesiyle, kullanıcılar diledikleri zaman, diledikleri yerde ürünleri deneyimleme fırsatı bulabiliyor.

Şirket açıklamasına göre, Hepsiburada, müşterilerine yeni nesil bir alışveriş deneyimi yaşatarak, teknoloji ve güzellik kavramlarını bir araya getiren yeni uygulamasını hayata geçirdi.

Artırılmış gerçeklik teknolojisinin kullanıldığı bu kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi sunulan projede, Hepsiburada uygulamasını indiren kullanıcılar, seçtikleri ürünler için yüzlerini ekrana tanıtarak, kozmetik malzemesinin yüzlerinde nasıl göründüğünü kontrol edebiliyor. Diğer artırılmış gerçeklik çalışmalarından farklı olarak ilk kez bir e-ticaret platformunda mobil uygulama üzerinden artırılmış gerçeklik fonksiyonundan yaralanabilen kullanıcılar ayrıca farklı görünümlere sahip modellerden birini seçip ürünlerin model üzerinde duruşunu görebiliyor.

Her iki fonksiyonda da kullanıcılar deneyimlerini tamamladığı ilgili ekrandan ürünü sepete ekleyebiliyor. İlk etapta L'Oreal Paris ve Maybelline ürünlerinin yer aldığı sanal makyaj uygulaması, yakın zamanda birçok farklı marka ve kaliteli ürünü kullanıcıların deneyimine sunmaya hazırlanıyor. Yüzünde Gör uygulaması birinci ayında 200 bine yakın kullanıcı tarafından kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, "Türkiye'nin Hepsiburada'sı olarak sunduğumuz inovatif hizmetlerimizle dijital dönüşümün öncülüğünü yaparken, müşterilerimizin beklentisine yönelik, deneyimi iyileştiren hizmet ve uygulamalar sunmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erturan, "Teknoloji konusundaki deneyimimiz ve altyapımızdan aldığımız gücümüzü, kaliteli ürünlerle buluşturarak kullanıcılarımıza farklı bir deneyim sunmak üzere bir araya geldik. Arttırılmış gerçeklik teknolojisinin kullanıldığı bu proje sayesinde kullanıcılarımız, uygulama üzerinden diledikleri zaman, diledikleri yerden kolaylıkla ürünleri deneyimleyerek satın alabilecekler. Özellikle pandemi döneminde içinde bulunduğumuz kısıtlayıcı koşullarda sunduğumuz bu ve benzeri teknoloji içeren uygulamalarımızla kullanıcılarımızın hayatlarını kolaylaştırmayı, yaşam kalitelerini arttırmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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