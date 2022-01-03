Hentbolda yeni yapılanma ve görevler

ANKARA (AA) - Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, federasyondaki yeni yapılanmaları ve görevlendirmeleri açıkladı.

Ankara THF Spor Kompleksi'nde gerçekleşen basın toplantısında Kılıç, göreve geldikleri yaklaşık 2 aylık süreçte durmadan çalıştıklarını söyledi.

Bu süreçte bazı projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Genel koordinatörlük görevine Zeki Pehlivan'ı getirdik. Genel sekreterlik görevini ise Gökmen Teyran üstlenecek. Hentbolun daha güçlü yarınlara ulaşabilmesi için, olimpiyatlara hazırlanabilmek için sporcu ve antrenör havuzumuz genişletmek istiyoruz. Bu yüzden Hentbol Gelişim Direktörlüğünü kurdu. Bu görevde de değerli hocamız Murat Bilge bizimle olacak. Önümüzde bir uluslararası turnuva var ve ev sahipliği yapacağız. Akdeniz Konfederasyonu 18 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası'nı düzenleyeceğiz. Takımımızın başına da İsmail Tarakçı'yı getirdik. Milli takım havuzu içindeki sporcumuz sadece kamplarda değil, yılın 365 günü milli takım sporcusudur. Biz başarıya kulüplerimizle ulaşacağız. Hentbol için birlikte başaracağız."

Federasyonun yeni Genel Sekreteri Gökmen Teyran da yönetimle koordineli bir çalışma yaparak hentbola hizmet edeceklerini belirtti.

Genel koordinatörlük görevine gelen Zeki Pehlivan, ortak hedefin olimpiyatlar olduğunu dile getirerek, bu amaca camia olarak ulaşacaklarını aktardı.

Hentbol Gelişim Direktörü Murat Bilge de projelere dikkati çekerek, "Önemli projelerle bir arada olacağız. Kısa vadeli değil uzun vadeli projelerimiz. Sabırlı bir camiaya ihtiyacımız var. Hepimiz taşın altına elimizi sokacağız." dedi.

18 Yaş Altı Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü İsmail Tarakçı da kampa başladıklarını anlatarak, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip çocuklarımızı olimpiyatlara ve büyük şampiyonalara hazırlamak için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Toplantı, yöneticilerin kulüplere yaptığı sunumlarla sona erdi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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