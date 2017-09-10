Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Hentbolda 2017-2018 sezonu Kadınlar Türkiye Kupası 1. Tur C Grubu maçları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde oynandı.



Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımların tur atlayacağı müsabakalarda, C grubunda 4 takım mücadele etti.



Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaların sonucunda, Osmangazi Belediyespor birinci, Kastamonu Artsamspor da ikinci olarak üst tura yükseldi. Muğla temsilcisi Yalıkavak Belediyespor üçüncü olurken, Yenimahalle 1923 de müsabakayı son sırada tamamladı.