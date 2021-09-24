Hentbol: Haftanın programı
Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 2, Kadınlar Süper Lig'de 3. hafta maçları yapılacak.
Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 2, Kadınlar Süper Lig'de 3. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde oynanacak maçların programı şöyle:
Erkekler Süper Lig
Bugün:
16.00 Eskişehir Ormanspor-Nilüfer Belediyespor (Porsuk)
Yarın:
14.00 Hatayspor-Köyceğiz Belediyespor (TOKİ 500 Kişilik Çok Amaçlı Spor Salonu)
15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Mamak Belediyesi Gençlikspor (Celal Atik)
15.00 Spor Toto-Tokat Gençlikspor (THF)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Beşirli)
17.30 MYK Hentbol-Beykoz Belediyespor (THF)
Kadınlar Süper Lig
26 Eylül Pazar:
14.00 Araç Belediyespor-EGO Spor (Araç)
15.00 Antalya Anadolu-İzmir Büyükşehir Belediyesor (Göynük Atatürk)
15.00 Anadolu Üniversitesi-Konyaaltı Belediyespor (Porsuk)
17.00 Yalıkavak-Tekirdağspor (Bodrum Binnaz Karakaya)
17.00 Yenimahalle Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
17.00 Kastamonu Belediyespor-Görele Belediyespor (Merkez)