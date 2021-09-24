Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 2, Kadınlar Süper Lig'de 3. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde oynanacak maçların programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

Bugün:

16.00 Eskişehir Ormanspor-Nilüfer Belediyespor (Porsuk)

Yarın:

14.00 Hatayspor-Köyceğiz Belediyespor (TOKİ 500 Kişilik Çok Amaçlı Spor Salonu)

15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Mamak Belediyesi Gençlikspor (Celal Atik)

15.00 Spor Toto-Tokat Gençlikspor (THF)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Beşirli)

17.30 MYK Hentbol-Beykoz Belediyespor (THF)

Kadınlar Süper Lig

26 Eylül Pazar:

14.00 Araç Belediyespor-EGO Spor (Araç)

15.00 Antalya Anadolu-İzmir Büyükşehir Belediyesor (Göynük Atatürk)

15.00 Anadolu Üniversitesi-Konyaaltı Belediyespor (Porsuk)

17.00 Yalıkavak-Tekirdağspor (Bodrum Binnaz Karakaya)

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

17.00 Kastamonu Belediyespor-Görele Belediyespor (Merkez)