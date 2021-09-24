Hentbol: Haftanın programı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hentbol: Haftanın programı

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 2, Kadınlar Süper Lig'de 3. hafta maçları yapılacak.

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 2, Kadınlar Süper Lig'de 3. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde oynanacak maçların programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

Bugün:

16.00 Eskişehir Ormanspor-Nilüfer Belediyespor (Porsuk)

Yarın:

14.00 Hatayspor-Köyceğiz Belediyespor (TOKİ 500 Kişilik Çok Amaçlı Spor Salonu)

15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Mamak Belediyesi Gençlikspor (Celal Atik)

15.00 Spor Toto-Tokat Gençlikspor (THF)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Beşirli)

17.30 MYK Hentbol-Beykoz Belediyespor (THF)

Kadınlar Süper Lig

26 Eylül Pazar:

14.00 Araç Belediyespor-EGO Spor (Araç)

15.00 Antalya Anadolu-İzmir Büyükşehir Belediyesor (Göynük Atatürk)

15.00 Anadolu Üniversitesi-Konyaaltı Belediyespor (Porsuk)

17.00 Yalıkavak-Tekirdağspor (Bodrum Binnaz Karakaya)

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

17.00 Kastamonu Belediyespor-Görele Belediyespor (Merkez)

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
Acun Ilıcalı'dan dev hamle! EXXEN, Süper Lig için harekete geçiyor

Acun Ilıcalı'dan dev hamle! EXXEN, Süper Lig için harekete geçiyor

 Barcelona, Kayserispor'un 17 yaşındaki yıldızı Emre Demir'i renklerine bağladı

Barcelona, Kayserispor'un 17 yaşındaki yıldızı Emre Demir'i renklerine bağladı

 Hatayspor durdurulamıyor! Göztepe'yi 2-0'la geçerek ligde 2. sıraya yerleştiler

Hatayspor durdurulamıyor! Göztepe'yi 2-0'la geçerek ligde 2. sıraya yerleştiler
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Temel Karamollaoğlu Mehmet Muş Mehmet Nuri
Magazin Tanem Sivar Amelia Hamlin Yiğit Marcus Aral
Spor Kerem Aktürkoğlu Cristiano Mario Balotelli
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Emre Kılınç Boris Johnson Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hentbol: Haftanın programı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 10:44:11. #1.12#