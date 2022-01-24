Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda üç grupta maçlar ileri bir tarihe ertelendi.

SİVAS (AA) - Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda üç grupta maçlar ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Erkekler Türkiye Kupası'nda 26-28 Ocak'ta Tokat (A Grubu), İstanbul (B Grubu) ve Sivas'ta (C Grubu) oynanması planlanan karşılaşmalar, olumsuz hava koşulları nedeniyle tehir edildi. Karşılaşma tarihleri daha sonra duyurulacak." ifadelerine yer verildi.