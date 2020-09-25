Heniyye, Hamas yönetiminin Fetih'le anlaşmayla ilgili toplantı düzenleyeceğini açıkladı
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Heniyye, Hamas yönetiminin Fetih'le anlaşmayla ilgili toplantı düzenleyeceğini açıkladı

25.09.2020 12:07 | Son Güncelleme: 25.09.2020 12:07
Heniyye, Hamas yönetiminin Fetih'le anlaşmayla ilgili toplantı düzenleyeceğini açıkladı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas yönetiminin, son günlerde Fetih Hareketi'yle varılan anlaşmaları görüşmek üzere kendi içinde yöneticiler düzeyinde bir toplantı düzenleyeceğini duyurdu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas yönetiminin, son günlerde Fetih Hareketi'yle varılan anlaşmaları görüşmek üzere kendi içinde yöneticiler düzeyinde bir toplantı düzenleyeceğini duyurdu.

Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, "Hamas, ulusal diyalog sürecine büyük önem veriyor. Hamas liderleri, Fetih ile yapılan anlaşmaları incelemek ve bunlarla ilgili kararlar almak için özel bir toplantı yapacak." ifadesini kullandı.

Bu diyalogların, Filistin davasını tehdit eden ortak tehlikeye karşı ortaya konan iradeyi, yönelimi ve kararlılığı ifade ettiğini aktaran Heniyye, Fetih ile varılan anlaşmaların, Filistinli grupların genel sekreterlerinin özel bir toplantısında onay için sunulacak kapsamlı bir ulusal diyaloğun yolunu açacağını ifade etti.

Heniyye, Türkiye'de yapılan pozitif anlaşmaların, temelde önceki dönemlerde imzalanan Kahire anlaşmalarına ve özellikle de 2011'deki kapsamlı anlaşmaya dayandığını belirtti.

Fetih Hareketi ve Hamas heyetinin Türkiye'de gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda taraflar, Filistinli grupların katılımıyla kapsamlı bir ulusal diyalog için sunulacak bir "vizyon" üzerinde anlaşmaya varmıştı.

Dün İstanbul'daki Filistin Konsolosluğunda yapılan görüşmelerin tamamlanmasından sonra yapılan ortak açıklamada, "vizyon" hakkında ayrıntı paylaşılmazken, kararın geçen günlerde Beyrut ve Ramallah'ta düzenlenen genel sekreterler konferansının sonuçlarına dayandığı belirtilmişti.

Filistin'deki bölünmüşlüğün en önemli iki tarafı olan Fetih ile Hamas hareketleri arasında salı gününden bu yana İstanbul'da bir dizi görüşme gerçekleştirildi.

Toplantılarda, Fetih heyetine FKÖ Yürütme Kurulu üyesi Cibril er-Racub, Hamas heyetine ise Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri liderlik etti.

Heyetler arasındaki görüşmelerde tarafların uzlaşma durumu ve genel seçimlerin düzenlenmesine ilişkin konular ele alındı.

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in Merkez Komite Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, Fetih ile Hamas hareketleri arasında İstanbul'daki görüşmelerin olumlu ve verimli olduğunu belirtmişti.

Filistin anayasasına göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak İsrail işgali ve ablukası altındaki ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilemiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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