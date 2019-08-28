Hemen Döneriz Filmi
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Genç bir adam Özkan, bir süredir bir proje için saksıda bitki yetiştirmektedir. Özkan, eğer başarılı olursa üzerinde çalışma yaptığı çiçek sayesinde beyindeki stres hormonu salgılanmasını önleyebilecektir. Sonunda amacına ulaşan Özkan, bu başarısını kutlamak için bir parti yapmaya karar verir. En yakın arkadaşlarını çağırıp, büyük bir parti hazırlığına girişen Özkan, bu sırada korkunç bir durumla karşı karşıya kalır. Başının belası olan karga uzun süredir üzerinde çalışma yaptığı çiçeği yiyince Özkan’ın tüm çalışması boşa gider. Özkan zaman kaybetmeden başka bir çiçek bulmak için arkadaşları ile birlikte Keşan’a doğru yola koyulur. Yolculuk sırasında farkında olmadan mafya lideri Reco’nun şebekesini çökerten Özkan ve arkadaşları, kendilerini türlü maceraların içinde bulur.
Yönetmen: Haydar Işık
Senaryo: Salim İnan, Aytuğ Topaloğlu
Oyuncular: Kadir Polatçı, Burak Satıbol, Gökhan Mumcu, Ayhan Taş, Esin Civangil, Murat Genç, Buse İskenderoğlu, Kıvanç Baran Arslan, Halil İbrahim Ceylan, Ayberk Yılmaz, Fulya Şirin, Enver Akbaş, Hüseyin Elmalıpınar, Umur Yiğit Vanlı, Seda Alpat, Açelya Elmas, Ahmet Dursun, Enver Öztürk, İbrahim Aratman, Yavuz Ketenci, Salim İnan
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Hemen Döneriz
Yapımcı Firma: 11 K Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: STL3
Vizyon Tarihi: 29.11.2019
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