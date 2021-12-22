Karadere Göleti ekonomiye yılda 4,6 milyon lira katkı sağlayacak

MALATYA (İHA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yapımını sürdürdüğü Karadere Göleti, tamamlandığında ekonomiye yılda 4,6 milyon lira katkı ve bin 89 kişiye istihdam sağlayacak.

DSİ, Malatya'ya yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olurken, bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Karadere Göleti ve sulaması inşaatının devam ettiğini belirterek, "Projenin bitirilmesi ile toplamda 3 bin 630 dekar tarım alanının cazibeli borulu basınçlı sulama şebekesi ile sulanması temin edilecektir. Hekimhan Karadere Göleti, temelden 38,5 metre yükseklikte kil çekirdekli homojen dolgu tipinde olup, 1,95 milyon metreküp su depolayarak 3 bin 630 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Karadere sulaması, milli ekonomiye yılda 4,6 milyon lira katkı temin edecek ve ayrıca bin 89 kişiye tarımsal istihdam sağlayacaktır. Malatya Hekimhan Karadere Göleti inşaatı ile Karadere Göleti sulaması inşaatı, 2021 yılı performans programında yer almakta ve bitirilmesi öngörülen işler arasında bulunmakta olup, gölet gövde dolgusu inşaat çalışmaları devam etmektedir" dedi. - ANKARA