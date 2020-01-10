HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 130'uncu gününde
Haberler » Güncel » HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 130'uncu gününde - Haber

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 130'uncu gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 130'uncu gününe girdi.

10.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:49
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 130'uncu gününde

Çocuklarının terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 130'uncu gününe girdi.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin umutlu bekleyişi 130'uncu gününde de devam ediyor. Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Kumluca köyünde yaşayan Yasin Kaya, 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 21 yaşındaki kızı Çiğdem Kaya'yı geri almak için 130 gündür HDP Diyarbakır'da İl Başkanlığı önünde eyleme devam ettiğini söyledi. Eylemlinden asla vazgeçmeyeceğini ve kızını almadan HDP il binasının önünden gitmeyeceğini belirten baba Kaya, "Eylemden dolayı bugünde bir aile evladına kavuştu. Kızım eğer beni görüyor ve duyuyor isen sen de kaç gel, güvenlik güçlerine teslim ol" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler