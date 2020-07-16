HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın eşini darbettiği iddiası HDP Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında, öğretmen olan eşi Ebru Işık'ı darbettiği iddiasıyla mahkeme tarafından 6 ay süreyle "konuttan uzaklaştırma" kararı verildi.

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında, öğretmen olan eşi Ebru Işık'ı darbettiği iddiasıyla mahkeme tarafından 6 ay süreyle "konuttan uzaklaştırma" kararı verildi.

İddiaya göre, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, önceki gece Dikmen'deki evlerinde eşi Ebru Işık ile tartıştı.

Tartışma sırasında Mensur Işık'ın eşini darbettiği ve eşinin tüm ısrarlarına rağmen hastaneye götürmediği, akrabalarıyla da iletişim kurmasının engellediği ileri sürüldü.

Gözüne darbe alan Ebru Işık'ın ağrısının artması üzerine Mensur Işık'ın sabah saatlerinde eşini Etimesgut ilçesinde bulanan özel bir hastaneye götürdüğü, burada Ebru Işık'ın konuyu doktorlarla paylaşması üzerine hastaneye polis çağrıldığı ve gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.

HDP Kadın Meclisi araştırma başlattı

'Verilen darp raporu ve Ebru Işık'ın şikayeti üzerine konu adli makamlara taşındı. Ankara Aile Mahkemesi tarafından Mensur Işık hakkında Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında "müşterek konuttan uzaklaştırılması" tedbiri uygulanmasına karar verildi.

HDP Genel Merkezi'nden de Işık'ın eşini darbettiği iddiasıyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. HDP Kadın Meclisi adına yapılan açıklamada, bu sabah saatlerinde HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın eşi Ebru Işık'a şiddet uyguladığı haberlerinin medyaya yansıdığı hatırlatılarak, kadına yönelik bu şiddetle ilgili "kadının beyanını esas alarak" gerekli araştırmanın başlatıldığı vurgulandı.

"Kadına yönelik her türlü şiddete karşı mücadele, HDP Kadın Meclisi olarak varlık ve mücadele gerekçemizdir." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin karşısında duracağız ve bununla mücadele etmekte ısrarlı olacağımızı bir kez daha kadınlar başta olmak üzere tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Konuyla ilgili durumu araştırdığımızı ve gerekli mekanizmaları işleteceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: AA