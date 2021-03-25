HDP'li Başaran: "Kadınlar nezdinde İstanbul Sözleşmesi hala yürürlüktedir"
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HDP'li Başaran: "Kadınlar nezdinde İstanbul Sözleşmesi hala yürürlüktedir"

Anadolu Ajansı / Alper Atalay - Haberler | Politika
HDP'li Başaran: 'Kadınlar nezdinde İstanbul Sözleşmesi hala yürürlüktedir'

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, "İstanbul Sözleşmesi'nden imzayı çekmek kadın düşmanlığıdır.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, "İstanbul Sözleşmesi'nden imzayı çekmek kadın düşmanlığıdır. Biz kadınlar nezdinde bu sözleşme hala yürürlüktedir." dedi.

Başaran, partisinden bir grup kadın milletvekiliyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin, "iktidara geldiği günden bugüne kadın düşmanı politikalarına hız kesmeden devam ettiğini" ileri sürdü.

HDP'li Başaran, "Uzun bir süre bunu üstü örtülü bir biçimde, daha ince gerçekleştirdi. Ama özellikle 2016'dan bu yana her gün sistematik bir biçimde kadın kazanımlarına, kadınların geleceğine, iradesine saldırarak ayakta durmaya, kadın düşmanlığıyla varlığını sürdürmeye çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız." görüşünü savundu.

Bunun en son halkasının İstanbul Sözleşmesi olduğunu iddia eden Başaran, "İstanbul Sözleşmesi'nden imzayı çekmek kadın düşmanlığıdır. Biz kadınlar nezdinde bu sözleşme hala yürürlüktedir. Biz kadınlar, İstanbul Sözleşmesi'ni bitirmeden, bir erkek bu sözleşmeyi ortadan kaldıramaz. İstanbul Sözleşmesi için mücadelemiz Meclis'te, sokakta, mahallelerde, her yerde sürdürülecek." diye konuştu.

Öte yandan basın toplantısına katılan milletvekilleri, "İstanbul Sözleşmesi yaşatır.", "İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz." dövizlerini taşıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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