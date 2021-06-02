HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 3. etap müsabakaları devam ediyor
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HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 3. etap müsabakaları devam ediyor

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 3. etap müsabakaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Spor

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 3. etap, Yalova ve Bursa'da yapılan müsabakalarla devam etti.

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 3. etap, Yalova ve Bursa'da yapılan müsabakalarla devam etti.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan günün ilk maçında 1907 Fenerbahçe, Ordu Büyükşehir Belediyespor'u 82-59 yendi.

Aynı salonda oynanan diğer iki karşılaşmada İzmir Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray'ı 65-61, Yalova Ortopedikler, İskenderun Engelliler'i 83-58 mağlup etti.

Bursa Orhangazi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda ise şu sonuçlar alındı:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor-Gazişehir Gaziantep: 81-95

Bağcılar Belediyespor-Pendik Belediyesi Anadolu Yakası: 72-52

TSK Rehabilitasyon Merkezi Spor Kulübü-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 62-58

Güçlü Eller Spor Kulübü-Ceylanpınar BESK: 31-70

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 3. etap müsabakaları devam ediyor - Haberler Spor
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