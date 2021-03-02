HDI Sigorta, spora destek oluyor

HDI Sigorta, 22 şehirden 7 farklı branşta, 41 kulübe ve 3 bireysel sporcuya destek oluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ulusal ve uluslararası düzeyde birçok organizasyonun iptal edilmesi veya ertelenmesine neden oldu. Bu durum, yaklaşık 756 milyar dolar büyüklüğündeki spor ekonomisini de derinden etkiledi.

Salgın sürecine rağmen Türk sporuna ve sporcusuna desteğini hız kesmeden sürdüren HDI Sigorta, 22 şehirden 7 farklı branşta, 41 kulübe ve 3 bireysel sporcuya destek oluyor.

Çağın felaketi olarak adlandırılan koronavirüs salgını birçok sektörün yanı sıra spor endüstrisini de olumsuz etkiledi. Kimi futbol ligleri iptal edilirken, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Avrupa Futbol Şampiyonaları gibi üst düzey organizasyonlar da ertelendi.

Kulüplerin, seyirci gelirleri büyük oranda düşerken, birçok sponsorluk anlaşması da askıya alındı. Büyüklüğü milyar dolarlarla ifade edilen sektörün itici gücünü sponsorluklar oluşturuyor. 2027 yılına kadar 89 milyar dolara ulaşması beklenen küresel sponsorluk pazarında harcamaların yüzde 70'i spor faaliyetlerine gidiyor.

"Sponsorluk desteklerimiz sürecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, spor takviminde büyük hasar yaratan salgın nedeniyle sporcuların ve kulüplerin büyük kayıplar yaşadığını belirtti.

Sponsorluk desteklerini bütçeleri elverdiği sürece devam ettirme niyetinde olduklarının altını çizen Hancıoğlu, "Yeni piyasaya sunduğumuz Taraftar Poliçesi ile de taraftarlar takımlarına destek olabilecek." ifadelerini kullandı.

Hancıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz de bu durumu göz önünde bulundurarak desteğimizi çekmek yerine elimizden geldiğince devam ettirmeyi hedefliyoruz. Çünkü sporun birleştirici gücüne ve sağlıklı, mutlu, toplum bilinci yüksek nesiller yetiştirilmesindeki etkisine inanıyoruz. Böylesine maddi, manevi desteklere açık, desteklerin doğrudan yerini bulduğu bir alanda herkesin elinden geleni yapması gerektiği düşüncesindeyiz. Sponsorluk faaliyetlerimizi yalnızca reklam ve bilinirlik çalışmaları olarak görmüyoruz. Mümkün olduğunca fazla gencimizin spora yönelmesine olanak sağlamak ve yine mümkün olduğunca kadın sporcumuzun önündeki maddi engelleri aşmak istiyoruz. Çünkü spora verilen desteğin altında büyük anlamlar yatıyor. Bu amaç doğrultusunda yalnızca popüler takım ve branşlara yönelmek yerine elimizden geldiğince çok farklı branş ve takıma dokunmaya çalışıyoruz."

Birlik beraberliğin en üst düzeye çıktığı bu süreçte kulüp taraftar dayanışmasını Taraftar Poliçeleri ile desteklediklerini belirten Hancıoğlu, "Gelir paylaşımlı bu proje ile taraftarlar cep telefonlarını beklenmedik kazalara karşı güvence altına alırken kulüplerine de katkı sağlayabilecekler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız