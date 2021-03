HBAR Coin nedir? (18 Mart) Hedera Hashgraph (HBAR) Coin yorum ve grafiği

Hedera Hashgraph bugünkü fiyatı ₺2,71 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺4.417.724.029 TRY. Hedera Hashgraph son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #39, piyasa değeri ₺20.433.122.097 TRY. Dolaşımdaki arz 7.546.004.969 HBAR coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

HBAR COİN NEDİR?



"İnternetin güven katmanı" olarak faturalandırılan Hedera Hashgraph, bireylerin ve işletmelerin güçlü merkezi olmayan uygulamalar ( DApps ) oluşturmasına izin veren halka açık bir ağdır .

Yavaş performans ve istikrarsızlık gibi eski blockchain tabanlı platformların karşılaştığı bazı sınırlamaları ortadan kaldıran daha adil ve daha verimli bir sistem olacak şekilde tasarlanmıştır.

Ağustos 2018'de ilk madeni para teklifi (ICO) ile finanse edildi ve ilk olarak bir yıl sonra Eylül 2019'da ana ağına açık erişim başlatıldı. ICO'nun bir parçası olarak, yatırımcılar platformun yerel fayda belirtecini (HBAR) satın alabildiler. mümkün olan en düşük fiyatla.

HBAR belirtecinin Hedera kamu ağı içinde ikili bir rolü vardır.

Her şeyden önce, akıllı sözleşmeler , dosya depolama ve düzenli işlemler gibi Hedera hizmetlerine güç veren yakıt HBAR.

HBar kullanıcıları beri İkincisi, ağın güvenliğini yardım için kullanılan hissesini kendi belirteçleri platformu bütünlüğünü korumak yardımcı olmak için.

Hedera Hashgraph'ın Kurucuları Kimlerdir?

Hedera Hashgraph'ın iki kurucusu vardır: Dr. Leemon Baird ve Mance Harmon.

Dr. Leemon Baird, hashgraph dağıtılmış fikir birliği algoritmasının yatırımcısı olarak kabul edilmektedir ve şu anda Hedera'nın baş bilim adamı olarak çalışmaktadır.

Hedera Hashgraph'ı kurmadan önce, Baird çeşitli bilgisayar bilimi ve güvenlik rollerinde on yıldan fazla deneyim biriktirdi ve daha önce Cyberspace Research tarafından Akademi Merkezi'nde kıdemli araştırma bilimcisi olarak çalıştı. Ayrıca DApp'leri oluşturmak için bir platform olan Swirlds Inc.'de kurucu ortak ve CTO pozisyonunda bulunuyor.

Öte yandan, Mance Harmon, Hedera'nın CEO'su ve deneyimli bir teknoloji yöneticisi ve deneyimli bir girişimcidir. Harmon, birçoğu BT güvenlik endüstrisinde olan önde gelen şirketlerde yönetici rollerinde yaklaşık yirmi yıllık bir deneyime sahiptir. Dr. Leemon Baird gibi, Mance Harmon da Swirlds Inc.'de kurucu ortağı ve CEO'su olarak ikinci bir pozisyona sahiptir.

Kurucuların yanı sıra, Hedera liderlik ekibi, çoğu seçkin kariyere sahip olan bir düzineden fazla kişiden oluşmaktadır.

Hedera Hashgraph'ı Benzersiz Yapan Nedir?

Diğer çoğu kripto para birimi platformunun aksine Hedera Hashgraph, geleneksel bir blok zinciri üzerine inşa edilmemiştir . Bunun yerine, Hashgraph olarak bilinen tamamen yeni bir dağıtılmış defter teknolojisi türü sunar.

Bu teknoloji, hız, maliyet ve ölçeklenebilirlik dahil olmak üzere birçok kilit alanda birçok blok zinciri tabanlı alternatifi geliştirmesine olanak tanır. Hedera işlemlerinin ortalama işlem ücreti sadece 0.0001 ABD dolarıdır ve genellikle beş saniyenin altında kesinliğe ulaşır. Genel olarak, Hedera Hashgraph, en popüler iş kanıtı (PoW) tabanlı blok zincirleri için yaklaşık 5-20'ye kıyasla saniyede 10.000'den fazla işlemi (TPS) işleyebileceğini iddia ediyor.

Platform, birkaç büyük ağ hizmeti sunar. Bunlar şunları içerir:

Kullanıcıların Hedera'da hem değiştirilebilir hem de değiştirilemez jetonları ( NFT'ler ) yalnızca birkaç satır kodla kolayca yapılandırmasına ve basmasına olanak tanıyan bir jeton hizmeti .

Bir konsensüs olayların güvenli, doğrulanabilir günlüğünü ihtiyacı herhangi bir uygulama veya ağ için bir güven katmanı olarak görür servis.

Geliştiricilerin güçlü ve verimli merkezi olmayan uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan akıllı sözleşme araçları.

Özelliklere sahip merkezi olmayan dosya depolama hizmetleri, silme kanıtı, kontrollü değişkenlik ve zamana dayalı dosya son kullanma tarihini içerir.

Dolaşımda Kaç Hedera Hashgraph (HBAR) Coin Vardır?



Hedera Hashgraph token, HBAR, maksimum toplam 50 milyar birim arzına sahiptir. Bunun dışında, Ocak 2021 itibariyle yaklaşık yedi milyar dolaşımdaydı - toplam arzın yaklaşık% 14'üne denk geliyor.

Hedera, bir sonraki HBAR token dalgasının ne zaman açılacağını detaylandıran düzenli raporlar yayınlar. Bu raporlar buradan görüntülenebilir .

Hedera'nın kaynaklarına göre , iki proje kurucusunun her biri, her biri toplam arzın% 4'üne eşit olan iki milyar HBAR'lık bir madeni para hibesine sahip. Bu jetonlar, altı yıllık bir süre boyunca kazanılır.

Hedera'daki (2018'den önce katılan) diğer üst düzey yöneticiler, 250 milyon ila 300 milyon jeton arasında madeni para hibesine sahip. Bu jetonlar, Aralık 2021'de sona eren bir süre boyunca kazanılır.

Hedera en uygun Ekonomi Raporu'na toplam arz% 34'e denk - (Haziran 2020 yayınlanmıştır), etrafında 17030000000 HBar 2025 yılında dolaşımda olduğu tahmin ediliyor.

Hedera Hashgraph Ağı Nasıl Güvende Tutulur?

Hedera Hashgraph, ağını güvende tutmak için Hashgraph konsensüsü olarak bilinen yeni bir fikir birliği sistemi kullanır.

Bu, 11'e kadar farklı sektöre yayılan 39'a kadar çeşitlendirilmiş organizasyondan oluşan dönüşümlü bir yönetim konseyini kullanır. Bunlar, Hedera kod tabanını yönetmek, platform kararlarını oylamak ve Hedera kamu ağındaki ilk düğümleri çalıştırmakla ilgilidir.

Hedera , HBAR kullanıcılarının ağın korunmasına yardımcı olmak için kaynaklarını paylaşmalarına olanak tanıyan yeni bir risk kanıtı (PoS) biçimi kullanıyor . Şu anda, tüm Hedera düğümleri ya Hedera'nın kendisi ya da yönetici konsey üyeleri tarafından yönetiliyor, ancak gelecekte izinsiz bir sisteme geçme planları var.

\ Genel olarak, Hedera'nın güvenlik kurulumu, "asenkron" Bizans hata toleransına (ABFT) ulaşmasını sağlar - bu, bazı veriler gecikmiş veya kaybolsa bile, bir dizi işlemin hem zamanlamasını hem de sırasını garanti edebildiği anlamına gelir.

Hedera Hashgraph'ı (HBAR) Nereden Satın Alabilirsiniz?

HBAR, Binance , Bittrex ve Huobi Global dahil olmak üzere birçok önde gelen borsa platformunda işlem görebilen popüler bir dijital varlıktır.