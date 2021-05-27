Hazırlık maçı: Türkiye: 58 Rusya: 64
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynadığı hazırlık maçında Rusya'ya 64-58 mağlup oldu.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynadığı hazırlık maçında Rusya'ya 64-58 mağlup oldu.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Semih Vural xx, Sinem Tetik xx
Türkiye: Holingsvorth xxx 11, Büşra Akbaş xx 8, Sevgi Uzun xx 7, Bahar Çağlar Ökten xx 6, Meltem Yıldızhan xx 6, Tuğçe Canıtez x 4, Esra Ural Topuz x 4, İnci Güçlü x 4, Asena Yalçın x 3, Gökşen Fitik x 3, Olcay Çakır Turgut x 2, Harika Gözde Eldaş x
Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu
Rusya: Levchenko xxx 13, Vadeeva xxx 12, Goldyreva xx 9, Komarova xx 5, Shilova xx 5, Musina xx 5, Glonti x 4, Abaiburova x 4, Shabanova x 4, Shtanko x 3, Kurilchuk x, Repnikova x
Başantrenör: Alexander Kovalev
1. Periyot: 18-17 (Türkiye lehine)
Devre: 29-34 (Rusya lehine)
3. Periyot: 41-51 (Rusya lehine) - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı