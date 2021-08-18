Hazırlık maçı: Hekimoğlu Trabzon: 1 Elazığ Karakoçan: 2

Erzurum kampındaki ikinci hazırlık maçında 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon'la karşılaşan Elazığ Karakoçan, rakibini 2-1 mağlup etti.

Erzurum kampındaki ikinci hazırlık maçında 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon'la karşılaşan Elazığ Karakoçan, rakibini 2-1 mağlup etti.

Erzurum Palandöken'de 2. etap kamp çalışmalarını sürdüren Elazığ Karakoçan FK, ikinci hazırlık maçında karşılaştığı 2. Lig'in iddialı takımlarından Hekimoğlu Trabzon'u 2-1 yendi. İlk hazırlık maçında Mardin 1969 Spor'la golsüz berabere kalan mavi-beyazlı ekip, Trabzon ekibi karşısında kazanmasını bildi ve moral buldu.

Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Sahası'nda oynanan maçta Hekimoğlu Trabzon, 21. dakikada öne geçse de 38. dakikada İlhan Aslanoğlu eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda da baskılı oynayan Elazığ ekibi, aradığı golü 78. dakikada İlhan Aslanoğlu ile buldu ve müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Elazığ ekibi, Erzurum kampındaki son hazırlık maçında 21 Ağustos Cumartesi günü Artvin Hopaspor ile karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı