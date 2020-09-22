Hazineden 816 milyon liralık kira sertifikası ihracı
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Hazineden 816 milyon liralık kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 816 milyon lira tutarında kira sertifikası ihracı yaptı.

Hazineden 816 milyon liralık kira sertifikası ihracı
22.09.2020 17:09 | Son Güncelleme: 22.09.2020 17:12

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 816 milyon lira tutarında kira sertifikası ihracı yaptı.

Konuya ilişkin duyuru, Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, 816 milyon lira tutarında, 23 Eylül 2020 valörlü, 17 Eylül 2025 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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