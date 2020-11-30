Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1500 defterdarlık uzmanı ve 300 uzman yardımcısı alacak
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1500 defterdarlık uzmanı ve 300 uzman yardımcısı alacak

30.11.2020 12:49 | Son Güncelleme: 30.11.2020 14:30
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1500 defterdarlık uzmanı ve 300 uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 300 defterdarlık uzman yardımcısı ile 1500 defterdarlık uzmanı istihdam edecek. Adayların başvurularını 21-31 Aralık tarihleri arasında yapması gerekiyor.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1500 defterdarlık uzmanlığı kadrosuna atama yapılmak üzere yazılı ve sözlü sınav yapılacak. Başvurular, 21-31 Aralık tarihlerinde Bakanlığın internet sayfası üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.

YAZILI SINAV 31 OCAK'TA

Yazılı sınav, 31 Ocak 2021 günü saat 10.00'da Ankara'da olacak. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler Bakanlığın internet sayfasında, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce ilan edilecek.

TAŞRA TEŞKİLATINA UZMAN YARDIMCISI TAKVİYESİ

Bakanlığın internet sitesindeki bir diğer duyuruya göre de taşra teşkilatında (defterdarlıklarda) boş bulunan toplam 300 defterdarlık uzman yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılacak. Başvurular 18 Ocak-29 Ocak 2021 tarihlerinde Bakanlığın internet sayfası üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Ankara'da yapılacak giriş sınavının tarihi, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Bakanlığın internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

Haber Yorumları (3)
BUEN YA: ÖZEL SEKTÖRDE DAHA YÜKSEK MAAŞ ALIRIM MAAŞ NE KADAR ONUDA YASAYDINIZ HABERDE
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AYHAN KURT: Alınacaklar çoktan bellidir
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