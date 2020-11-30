Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan büyüme yorumu: Güçlü adımlar atacağız
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan büyüme yorumu: Güçlü adımlar atacağız

30.11.2020 13:37 | Son Güncelleme: 30.11.2020 13:49

Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyümesini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Üretim ve teknoloji altyapılarımızı yapısal anlamda daha da güçlendirecek adımlar atacağız" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinin daha az hissedildiği ve toparlanma ivmesinin kaydedildiği yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 büyüme kaydetti.

Büyüme rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, şu ifadeleri kullandı:

"GSYH yılın 3. çeyreğinde yıllık %6,7'lik artış kaydetti. Büyümenin öncü göstergeleri, yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir performansa işaret ediyordu.

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BÜYÜMEDE DEVAMLILIK MESAJI

Üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili oldu. Oluşabilecek riskleri göz ardı etmiyoruz. Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle; dengeli ve istihdam oluşturan büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz.

"ORTAK AKILLA HAREKET EDECEĞİZ"

Üretim ve teknoloji altyapılarımızı yapısal anlamda daha da güçlendirecek adımlar atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomiyi ilgilendiren tüm kesimlerin sesine kulak verip, ortak akılla hareket edeceğiz.''

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan büyüme yorumu: Güçlü adımlar atacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan büyüme yorumu: Güçlü adımlar atacağız
Haber Yorumları (11)
DOLARLA MAAŞ ALMAYAN ADAM: Garçakten mi!DOLARULA MAAŞ ALABÜLCEKMÜYÜZ Ha ha haaaa
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SMMM: YALANDAN BAŞKA BİŞEY DEĞİL. COVİD VERİLERİ YALAN İŞSİZLİK VERİLERİ YALAN ENFLASYON VERİLERİ YALAN BÜYÜME VERİLERİMİ GERÇEK BIRAKIN ALLAH AŞKINA
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RAKİ BAL: bu numaraların artık bayatladığının farkında değiller galiba kimse inanmıyor artık
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