Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'ye tepki: CHP döviz rezervi işlemlerini çarpıtıyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'ye tepki: CHP döviz rezervi işlemlerini çarpıtıyor

21.02.2021 22:58 | Son Güncelleme: 21.02.2021 23:49

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, istifasının ardından yerine atandığı eski bakan Berat Albayrak'la ilgili tweet atarak, CHP'yi kınadı. Elvan, Albayrak dönemindeki döviz rezervi işlemlerinin CHP tarafından "maksadı dışında çarpıtıldığını" söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, görevi devraldığı eski bakan Berat Albayrak'a yönelik CHP'nin eleştirilerine tepki gösterdi.

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde döviz rezervleri üzerinden Eski Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Berat Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen haksız ve seviyesiz söylemleri şiddetle kınıyorum.

"MAKSADI DIŞINDA ÇARPITARAK..."

2020 pandemi koşulları içinde küresel piyasalardaki olağandışı dalgalanmaların zorunlu kıldığı ortamda finansal istikrar hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen döviz rezervi işlemlerini maksadı dışında çarpıtarak seviyesiz bir siyaset malzemesine dönüştürülmesi kabul edilemez."

CHP, MERKEZ BANKASI'NIN REZEVLERİNİ SORMUŞTU

CHP'nin resmi sosyal medya hesabından, "Merkez Bankası'nın 128 milyar doları kayıp ama sorumlusu 'damat' firarda... Yarın saat 13.00'te damadı buluyoruz" notuyla yayımlanan videonun ardından, "Para nerede? Kayıp... Peki 'damat' nerede? Sen de oyna, firari damadı bul. Arkası yarın..." paylaşımı yapılmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'ye tepki: CHP döviz rezervi işlemlerini çarpıtıyor

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