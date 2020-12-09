Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, ekonomide yapılacak reformları sıraladı: Yatırım ortamını güçlendirecek yeni reformlara hız kazandıracağız
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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, ekonomide yapılacak reformları sıraladı: Yatırım ortamını güçlendirecek yeni reformlara hız kazandıracağız

09.12.2020 23:11 | Son Güncelleme: 10.12.2020 00:24

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yürüttüğü reform çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Elvan, "Makroekonomik istikrarı korumak suretiyle enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek, yatırım ortamını güçlendirecek; şeffaf, öngörülebilir ve hesap verilebilir bir yapı içerisinde yeni reformlarımıza hız kazandıracağız" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçesine ilişkin açıklamalarda bulunan Lütfi Elvan, çalışmasını yaptığı reformlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Vatandaşların refahını güçlendirmeyi amaçladıklarını söyleyen Elvan, "Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ve kaliteli bir büyümeyle istihdamı artırmayı ve vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmeyi amaçlıyoruz. Makroekonomik istikrarı korumak suretiyle enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek, salgının küresel çapta getirdiği belirsizliklere rağmen ekonomik aktivitenin sürekliliğini sağlayacak, yatırım ortamını güçlendirecek; şeffaf, öngörülebilir ve hesap verilebilir bir yapı içerisinde yeni reformlarımıza hız kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

"BANKACILIK SEKTÖRÜMÜZÜN DÖVİZ AÇIĞI YOKTUR"

Elvan ayrıca, "Bankacılık sektörümüzün şu an itibarıyla döviz pozisyon açığı yoktur. 3.3 milyar dolar artıdadır." şeklinde konuştu.

ERDOĞAN, REFORM DÖNEMİNİN İŞARETİNİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada ekonomi ve hukuk düzenlemelerine ilişkin kritik mesajlar vermişti. Her iki alanda da yeni bir reform döneminin başlatılacağını söyleyen Erdoğan, "Ekonomide yeni bir yaklaşımı hayata geçireceğimizi paylaşmıştık. Tüm kesimlerle yakın diyalog ve işbirliği halinde ekonomide ve hukukta yeni reform dönemi başlatıyoruz. Amacımızın, dünyanın değişim sürecinden geçtiği şu dönemde ülkemizi geliştirmek ve kalkındırmak olduğunun altını çiziyorum. Önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu tek haneye çekmektir. İstihdamı arttırarak vatandaşlarımızın iş ve aş endişelerini kaldırmak da temel önceliklerimizdendir" demişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, ekonomide yapılacak reformları sıraladı: Yatırım ortamını güçlendirecek yeni reformlara hız kazandıracağız

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