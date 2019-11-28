Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: (2)

28.11.2019 20:36 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:36

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Üretim, ihracat ve istihdam öncelikli yatırımları desteklemeye eskisinden daha fazla devam edeceğiz." dedi.

Albayrak, Rize Ticaret Borsası'nda düzenlenen "Türkiye İçin Değişim Başlıyor-Rize İş Dünyası Buluşması" başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, bir yıl önceye göre Türkiye'nin çok farklı bir noktaya geldiğini belirterek, "Bir yıl önce bir tweet ile ne kadar hassas bir ekonomik altyapı vardı. Bugün bir tweet değil, birçok tweetlerle, yaptırımlarla, tehditlerle Türkiye ekonomisi iç ve dıştan olabilecek tüm bu saldırılara karşı daha sağlam, istikrarlı bir temele doğru hızla kavuşuyor." diye konuştu.

Bu adımlar geldikçe kurumların hepsinin Türkiye ile ilgili beklentilerini revize etmeye başladığını, eksilerden büyümeye doğru gideceğini aktardıklarına dikkati çeken Bakan Albayrak, daha önce Türkiye için küçülmenin kaçınılmaz olduğunu ifade edenleri örneklerle anlattı.

Albayrak, şöyle konuştu:

"İçimizdekilerin bazılarının fikri değişmemiş olabilir, onlara bakmayacağız biz, onların kabullenmemeleri fikirden değil kırılamayacak ön yargıları olduğundan veya art niyetli olduğundan, bunu görüyoruz. Nitekim yaşamadık mı? Türkiye Barış Pınarı Harekatı yapıyor, bütün dünya ve içimizdeki bazıları o operasyondan bile Türkiye'nin beka meselesi olarak ne kadar hayati bir operasyon olduğunu ya hala bilmiyor ya da bilmeme noktasında farklı bir saikle yaklaşıyor. Yaşanan bu süreçte Türkiye'nin maruz kaldığı tüm bu geçici türbülansta endişeye kapılan vatandaşlarımız, iş insanlarımız da gördük ki Türkiye her geçen gün daha iyiye gidiyor ve daha iyiye gidecek ve bu pozisyon alanla, bu iflah olmaz kesimle daha fazla enerji kaybetmeden yolumuza bakmamız gerektiğini göreceğiz ve dünya Türkiye'nin ekonomik performansıyla ilgili güncellemeleri yaparken, dönüp de biz artık bu tür tartışmaların, hiçbir temeli olmayan art niyetli yorumların, çizilmek istenen karamsar tabloların milletimizin gündemini işgal etmesine izin vermeyeceğiz."

"Futbol yorumcularını geçti ekonomidekiler tahminlerde"

Bütün bu tablolar pozitife döndükçe o birilerinin maskesinin daha da düşeceğinin altını çizen Berat Albayrak, şu değerlendirmede bulundu:

"Hatırlayın, daha birkaç ay öncesine kadar yılbaşında, ocakta, martta, nisanda, mayısta, 'Dolar 10 lira olacak, 15 lira olacak, ekonomi, enflasyon patlayacak'. Futbol yorumculuğundan daha. Futbol yorumculuğu biliyorsunuz bir hafta öyle, bir hafta böyle falan, ekonomidekiler orayı da geçti tahminlerde. Bu adımlar, bu göstergelerdeki pozitif iyileşmeler geldikçe, iş dünyamız da düşen faizlerle, piyasa likiditesiyle moraller daha da inşallah iyi bir noktaya geliyor, tüm bu yatırımlarla ilgili, ki son birkaç aylık süreçte yatırımlardaki bu süreci de görüyoruz, inşaat sektörü olsun, diğer sektörlerdeki iyileşmeyi görüyor olacağız. Önümüzdeki süreçte sanayi üretim endeksi, imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi, kapasite kurulum oranı, perakende satış hacmi endeksi ve kredi büyümesi gibi ekonomik göstergelerin tamamı Türkiye'nin arzu ettiği üretim ve ihracata dayalı büyüme patikasına girmekte olduğunu görmeye başladık."

Albayrak, kasım ayı güven endeksi verilerinin bu sabah açıklandığını anımsatarak, "Kapasite kurulum oranı, kredi büyümeleri, son çeyreğe ilişkin beklentiler de çok daha iyi bir istikamete Türkiye'nin girdiğini rakamlar gösteriyor ve bunun habercisi oraya doğru gidiyoruz." şeklinde konuştu.

Sağlanan olumlu havanın yavaş yavaş herkese yansımaya başladığına işaret eden Bakan Albayrak, TOBB verilerine göre, 2019'un Ekim ayında kurulan şirketlerin sayısının bir önceki aya göre yüzde 8,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yaklaşık yüzde 18 arttığını söyledi.

Albayrak, bir önceki aya göre kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 10'a yakın artış olduğunu, geçen yılın ekim ayına göre kurulan kooperatif sayısında ise yüzde 41'den fazla artış sağlandığını vurguladı.

"Türkiye ekonomik olarak bir değişim içerisinde"

Döviz tevdiat hesaplarının mayıs aylarında yüzde 56, 57, 58'leri gördüğünü dile getiren Berat Albayrak, "Şimdi yüzde 50-51 seviyelerine geldi, yavaş yavaş daha da aşağıya iniyor, tüm bu iyileşme Türkiye'yi daha iyi noktaya getirecek ve daha da hızlanacak." ifadelerini kullandı.

Albayrak, verilerin olumlu olduğunu, 2020 için büyüme hedefini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yüzde 5 olarak açıkladığını dile getirerek, çok rahat şekilde bu hedefi hayata geçireceklerini söyledi.

Bakan Albayrak, konuşmasını, "Üretim, ihracat ve istihdam öncelikli yatırımları desteklemeye eskisinden daha fazla devam edeceğiz. Yeni ekonomi programında ortaya koyduğumuz tüm bu hedefleri ve değişim idealine doğru emin adımlarla, hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz.

Türkiye ekonomisinde tarihi bir değişim dönemi, çünkü bu programın dengelenmeden sonraki ikinci fazın değişim olduğunu ifade ettik. Türkiye ekonomik olarak bir değişim içerisinde. Eylül ayında Türkiye'nin uzun yıllar sonra ihracatçı şirket sayısı, ithalatçı şirket sayısını geçti. İhracatçı şirket sayımız ithalatçı şirket sayısını eylül ayı itibariyle geçiyorsa, artık biz özellikle ihracat, imalat, Türkiye'deki üretim potansiyelindeki şirketlerin, yatırımların, yerli sanayiyi, sermayeyi daha da dönüştüreceğiz. Zaten açıkladığımız paketlerle gerek ivme, son istihdam paketi, sera paketi, tüm bu çerçevede inşallah bu adımları atacağız." şeklindeki değerlendirmeyle tamamladı.

Programa, Vali Kemal Çeber, AK Parti Rize milletvekilleri Muhammet Avcı, Osman Aşkın Bak, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Ticaret Bosası Başkanı Mehmet Erdoğan, Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim ve diğer ilgililer ile iş insanları katıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA