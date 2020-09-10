Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Faik Öztrak'a koronavirüs için geçmiş olsun dileklerini iletti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüse yakalanan ve daha önce kendisini sert sözlerle eleştiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da arayarak geçmiş olsun diledi. CHP'li Öztrak, geçmişte Bakan Albayrak'ı "sosyete damat" diyerek sert sözlerle eleştirmişti.

"EN KISA ZAMANDA İŞİNİN BAŞINA DÖNMELERİNİ TEMENNİ EDERİM"

Bakan Albayrak, Twitter hesabından konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı "Koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sn. Faik Öztrak ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. En kısa zamanda sağlığına kavuşarak işinin başına dönmelerini temenni ederim. Rabbim'den tüm hastalara acil şifalar diliyorum."

FAİK ÖZTRAK NE DEMİŞTİ?

Kameralar karşısına geçip partisi adına sık sık konuşan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için "sosyete damat" diyen CHP'li Faik Öztrak "Ekonomi tepe taklak giderken sarayın sosyete damadı, hala televizyona çıkıp pembe masallar anlatabiliyor. Gülücükler eşliğinde, çokomel mi iyi, puf-kek mi daha iyi polemiklerine girişiyor. Ne de olsa sosyete damadın başka derdi yok" ifadelerini de kullanmıştı.