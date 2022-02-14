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Hazine 20,3 milyar lira borçlandı

AA, Merve Özlem Çakır - Ekonomi
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Hazine 20,3 milyar lira borçlandı

Hazine, düzenlediği iki tahvil ihalesinde piyasaya 20 milyar 295,4 milyon lira borçlandı.

Hazine, düzenlediği iki tahvil ihalesinde piyasaya 20 milyar 295,4 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, düzenlediği ilk ihalede 2 yıl (581 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,6 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 20,17, bileşik faiz yüzde 21,19 oldu.

Nominal teklifin 5 milyar 515 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 143 milyon lira, net satış 3 milyar 237 milyon lira olarak gerçekleşti.

İhalede, kamudan gelen 3 milyar 500 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı. Rot teklif tutarının 3 milyar 223 milyon lira olduğu ihalede, 1 milyar 900 milyon liralık rot satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 3 yıl (1218 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0,75 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

İhalede reel basit faiz yüzde eksi 6,12, reel bileşik faiz yüzde eksi 6,03 oldu.

Nominal teklifin 8 milyar 466,9 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 607 milyon lira, net satış 6 milyar 658,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, rot teklif tutarı 10 milyar 898,2 milyon lira olurken, 5 milyar liralık rot satış yapıldı.

Böylece iki ihale sonucunda Hazine, piyasaya 20 milyar 295,4 milyon lira borçlandı.

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi

Hazine Müsteşarlığı, Ekonomi, Haberler

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