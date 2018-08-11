Hazar'da Tarihi Anlaşma Yarın İmzalanacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, "Yarın burada (Aktau'da) Hazar'a kıyısı olan ülkelerin devlet başkanları toplanacak ve 20 yıldır müzakere ettiğimiz Hazar denizinin hukuki statüsüyle ilgili tarihi belgeyi imzalayacaklar.

Hazar'da Tarihi Anlaşma Yarın İmzalanacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, "Yarın burada (Aktau'da) Hazar'a kıyısı olan ülkelerin devlet başkanları toplanacak ve 20 yıldır müzakere ettiğimiz Hazar denizinin hukuki statüsüyle ilgili tarihi belgeyi imzalayacaklar." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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