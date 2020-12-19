Hayvana yönelik şiddetin önüne bu uygulamayla geçilecek
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Hayvana yönelik şiddetin önüne bu uygulamayla geçilecek

19.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:24

Hayvana yönelik şiddetin önüne bu uygulamayla geçilecek Hayvan Durum İzleme uygulaması Afyonkarahisar'da hayata geçirildi Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla Hayvan Durum İzleme uygulaması hayata geçirildi.

Hayvana yönelik şiddetin önüne bu uygulamayla geçilecek

Hayvan Durum İzleme uygulaması Afyonkarahisar'da hayata geçirildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla Hayvan Durum İzleme uygulaması hayata geçirildi. Uygulama sayesinde hayvanlara yönelik şiddetin önüne geçilmesi hedefleniyor.

İl Emniyet Müdürü Temiz, kurumu binası bahçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Amirliği'ni ve Hayvan Durum İzleme uygulamasını tanıttı. İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda oluşturulan birimin hayvanlara karşı yapılan şiddet, eziyet, kumar amaçlı dövüştürülmesi gibi olayların da önüne geçilmesi hedefleniyor. Uygulama hakkında bilgi veren Temiz, "Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Amirliği Temmuz ayında Bakanımızın verdiği talimat ile oluşturuldu. Ankara'dan bir adet giydirilmiş aracımız çalışmalar için tahsis edildi. Bunun ardından yine Bakanımızın talimatları ile Hayvan Durum İzleme uygulaması hayata geçirildi. Bu program KADES uygulaması gibi çalışıyor. HAYDİ uygulamasının içinde hayvanlara kötü muamele, şiddet, sokağa atma, aç-susuz bırakma, kumar amaçlı dövüştürme konular işaretlenerek, fotoğraf çekip bildirilebiliyor. Bu ihbarlar direk birimin bilgisayarına düşüyor. Afyonkarahisar'da 50'ye yakın ihbar oldu. Bunlarla ilgili yasal işlem yapıldı. Pandemi sürecinde kısıtlamalar dolayısıyla insanlar evde, hayvanlar sokakta. Onların bakımları için de arkadaşlarımız çalışma yapıyor" diye konuştu.

Hayvana yönelik şiddetin önüne bu uygulamayla geçilecek
Hayvana yönelik şiddetin önüne bu uygulamayla geçilecek
Hayvana yönelik şiddetin önüne bu uygulamayla geçilecek
Hayvana yönelik şiddetin önüne bu uygulamayla geçilecek
Hayvana yönelik şiddetin önüne bu uygulamayla geçilecek
Hayvana yönelik şiddetin önüne bu uygulamayla geçilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAYATİ KANAT

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