Hayvan otlatma meselesinden tartıştığı kuzenini öldürdü

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde Fırat Can (33), büyükbaş hayvanlarının arazisine girdiğini gerekçesiyle tartıştığı kuzeni Selahattin Daştan'ı (44) tabancayla ateş ederek ağır yaraladı. Daştan kaldırıldığı hastanede kurtarılamazken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Kelkit ilçesi Gürleyik Köyü'nde meydana geldi. Fırat Can babası Murat Can ile birlikte hayvan otlattığı sırada kuzeni Selahattin Daştan'a ait büyükbaş hayvanlarda araziye girdi. İddiaya göre Can ile Daştan tartıştı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Fırat Can, tabancayla Daştan'a ateş etti. Vücuduna isebet eden kurşunlarla ağır yaralanan Daştan, kaldırıldığı Kelkit Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Fırat Can jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA