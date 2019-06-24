Hayrabolu'da buğday tarlasında yangın
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kutlugün Mahallesinde buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın, Hayrabolu İtfaiye İstasyonu ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında, buğday ekili yaklaşık 25 dekarlık alanın zarar gördü.
Kaynak: AA
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