Hayatını Kaybeden İş Adamı Hasan Basri Bozkurt Kimdir?

Hidromek'in kurucusu Hasan Basri Bozkurt 21 Kasım Çarşamba günü hayatını kaybetti. Peki, Hasan Basri Bozkurt kimdir?

HASAN BASRİ BOZKURT KİMDİR?

Hasan Basri Bozkurt, 1947 yılında Erzincan Kemaliye İlçesi, Başpınar Beldesi'nde dünyaya geldi. İlköğretimini Erzincan'da tamamlamış ardından Ankara'da Endüstri Meslek Lisesi Makine Bölümünü bitirmiştir. Uzun yıllar Avrupa İş Makineleri pazarında yer alan Bozkurt, traktörden iş makinaları üreterek işe başladı. Hasan Basri Bozkurt, Hidromek Yönetim Kurulu Başkanı olarak 50 ülkeye ihracat yapmıştır.

TRAKTÖR PARÇALARINDAN İŞ MAKİNASI ÜRETTİ

Ünlü iş adamı, 1965 yılında Karayollarına işçi olarak girdi ve çalıştığı dönemde Karayolları bursu ile Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Lisansüstü eğitimini de tamamladıktan sonra Karayolları'na mühendis olarak girdi. 1974'de Kıbrıs'a Barış Harekatı nedeniyle Amerika'nın Türkiye'ye ambargo uygulaması sonucu Karayollarının iş makineleri yedek parçasız kalmış. O dönemde Karayollarının atölyelerinde parçaları geliştirmeye başlayarak sorunu çözmede önemli katkıları olmuş. 1977 yılında kurduğu Hidromek'in ürünlerini yaklaşık 15 yan sanayi şirketi kullanmaktadır.

EN BÜYÜK 500 SANAYİ KURULUŞU ARASINDAYDI

İstanbul Sanayi Odası'nın ''Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu Listesi'' bünyesinde 184'üncü sıraya kadar çıkan şirketi son dönemde kriz nedeni ile 200'ün altına indi. İş adamı Bozkurt, 21 Kasım Çarşamba günü henüz 71 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.