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Hayatı olumsuz etkileyen Korona virüs, Kuravizyer sektörünü de yaraladı

Dünyada baş gösteren ve hızla yayılan Kovid 19 hastalığından sonra kruvaziyer sektörü büyük yara aldı.

Hayatı olumsuz etkileyen Korona virüs, Kuravizyer sektörünü de yaraladı
11.08.2020 18:43 | Son Güncelleme: 11.08.2020 18:54

Dünyada baş gösteren ve hızla yayılan Kovid 19 hastalığından sonra kruvaziyer sektörü büyük yara aldı. Birçok firma pandemi sürecinde radikal kararlar almak zorunda kaldı. Hayatın her alanında etkisini gösteren Korona virüs, su üstündeki yaşamı da olumsuz etkiledi. Virüs sonrası Aliağa Gemi Söküm Tesisleri adeta kruvaziyer limanına döndü.

Merkezi Aydın'da bulunan Su Üstünde Bloğu yetkilisi Eren Budaklı, dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de ölümlere neden olan Korona virüsün sadece karadaki hayatı değil su üstündeki yaşamı da olumsuz etkilediğini belirterek birçok firmanın geilerini söküme gönderdiğini söyledi.

Pek çok dünya firmasının gidişatının üzüntü verici olduğunu belirten Budaklı açıklamasında "Royal Caribbean şirketinin yan kuruluşu olan İspanyol kruvaziyer şirketi Pullmantur Cruise şirketi kapatırken filosundaki iki gemiyi Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'ne söküme yolladı. Bunun yanı sıra dünyanın en büyük kruvaziyer şirketlerinden biri olan Carnival Cruise filosundaki en yaşlı iki gemiyi Aliağa'ya söküme yolladı. Geçtiğimiz ay içinde Aliağa Gemi Söküm tesisleri'ne gelen Monarch ve Sovereign gemilerinden sonra Carnival Fantasy ve Carnival Inspiration'da aynı akıbet ile Aliağa'ya geldi. Yıllarca Kuşadası ve İstanbul'da gördüğümüz gemilerin su üstündeki vazifesine son vererek yan yana Aliağa'da söküm tesislerinde görmek aslında üzüntü verici. Kruvaziyer sektörü birkaç ülkede tekrar seferleri başlatmaya denemesine rağmen, hastalık tekrar gemilerde boy gösterdi. ve kruvaziyer seferleri tekrar iptal edildi. Ekonomik sebeplerden dolayı birçok firma gemilerine hurdaya çıkartmak zorunda kalıyor. Bu gidişatla daha çok gemi turistik limanlarımızdan çok söküm için Aliağa'ya geleceğe benziyor" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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