'Hayal Ortağım' ile görme engellilere özel sesli betimleme
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'Hayal Ortağım' ile görme engellilere özel sesli betimleme

'Hayal Ortağım' ile görme engellilere özel sesli betimleme
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Turkcell Platinum sponsorluğunda 'Platinum Açık Hava Sineması' etkinliklerinde, görme engelli bireylerin özgürce takip edebilmelerine olanak tanımak için 'Hayal Ortağım' uygulaması üzerinden 'sesli betimleme' hizmeti sunulacak.

Turkcell Platinum sponsorluğunda 'Platinum Açık Hava Sineması' etkinliklerinde, görme engelli bireylerin özgürce takip edebilmelerine olanak tanımak için 'Hayal Ortağım' uygulaması üzerinden 'sesli betimleme' hizmeti sunulacak. 1 Ekim'e kadar sürecek olan etkinlikte görme engelli seyirciler, Hayal Ortağım sesli betimleme teknolojisi sayesinde Joker, Tenet, Black Panther gibi son dönemin popüler filmlerini ilk defa sesli betimleme desteği ile hiçbir görsel ayrıntıyı kaçırmadan takip edebilecek.

Turkcell'in görme engelli bireylere yönelik geliştirdiği Hayal Ortağım uygulaması, Turkcell Platinum sponsorluğunda düzenlenen 'Platinum Açık Hava Sineması' etkinliklerinde de kullanılacak. Uygulama üzerinden verilen 'sesli betimleme' desteği sayesinde görme engelliler, 1 Ekim'e kadar devam edecek etkinlikte gösterilecek filmleri Hayal Ortağım üzerinden hiçbir görsel ayrıntıyı kaçırmadan takip edebilecek.

"DÜNYALAR ONLARIN OLSUN DİYE BENZER ÖRNEKLERİ ÇOĞALTMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Turkcell'in sunduğu tüm ürün ve hizmetlerin temelinde insan hayatına dokunmak ve fark yaratmak olduğunu belirten Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, "Türkiye'nin Turkcell'i olma vizyonumuzla müşterilerimizin hizmetine sunduğumuz ürün ve dijital servislerimiz aracılığıyla toplumumuzdaki tüm bireylerin sosyal yaşama eşit ve tam katılımı için teknoloji üretmek ve teknolojinin kaldıraç etkisiyle toplumsal fayda yaratmak için büyük özveri ile çalışıyoruz. Birçok sinema yapımını ilk kez sesli betimleme özelliği ile görme engelli bireylerin beğenisine sunuyor olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz ve dünyalar onların olsun diye benzer örnekleri çoğaltmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Etkinlik kapsamında 2019 yapımı 'Joker', yönetmen Christopher Nolan'ın son filmi 'Tenet', 'Venom' ve 'Blade Runner 2049' gibi birçok aksiyon filmi, ilk kez sesli betimleme özelliği sayesinde görme engellilerle buluşacak.

"CİHAZLARA ÜCRETSİZ YÜKLENEBİLİYOR"

Etkinliği takip edecek olan görme engelliler, filmlerin sesli betimlemelerine, operatör bağımsız ve ücretsiz olarak kullanılabilen 'Hayal Ortağım' uygulaması üzerinden ulaşabilecek. Görme engellilerin izlemek istedikleri filme ait betimlemeyi uygulama üzerinden cihazlarına indirip film başlayınca betimlemeyi oynatmaları yeterli. Uygulama filmle birkaç saniye içinde senkronize olup diyalog bulunmayan sahnelerdeki tüm görsel detayları kulaklıkla izleyiciye ulaştırıyor.

1 Ekim'de sona erecek etkinlikte filmler, her hafta Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri gösteriliyor. Sinemaseverler yerlerini  http://www.platinumacikhavasinemasi.com/ adresinden ayırtabilecek. Sinemaseverler ayrıca Turkcell Platinum ayrıcalıkları kapsamında gösterim başına 1 adet patlamış mısır ve soft içecek ikramından faydalanabilecek. 

Platinum Açık Hava Sineması etkinlik programı şöyle:

"Aksiyon filmleri; 7 Eylül – 1 Ekim/ Blade Runner 2049, 8 Eylül – 30 Eylül/ Ford v Ferrari, 9 Eylül – 29 Eylül/ Tenet, 10 Eylül – 28 Eylül/ Tomb Raider"

"Süper kahraman filmleri; 14 Eylül/ Joker, 15 Eylül/ Black Panther, 16 Eylül/ Tenet, 17 Eylül/ Venom"

"Komedi filmleri;21 Eylül/ The Gentlemen, 22 Eylül/ Game Night, 23 Eylül/ Tag, 24 Eylül/ The Personal History of David Copperfield."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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