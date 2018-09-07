Havza'da Öğretmenlere Güvenli Trafik Eğitimi Veriliyor

Samsun'un Havza ilçesinde öğretmenlere yönelik trafik bilinci farkındalık eğitimleri veriliyor.

Havza Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitimlerde ilçede görevli öğretmenlere Havza Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Bürosu ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda 2 saatlik trafik güvenliği eğitimi veriliyor.

Eğitmen polis memuru Osman Özmen tarafından verilen güvenli trafik eğitimlerinde, öğretmenlere trafik kuralları, güvenli trafik, trafikte saygı, trafiğin tanımı, trafikte insanların oynadığı roller, trafik güvenliğinin önemi ve trafik güvenliğinde temel davranış şekilleri konuları hakkında bilgi aktarılıyor.

Özmen eğitim öncesi yaptığı konuşmada eğitimlerin 13 Eylül'e kadar kadar devam edeceğini belirterek, "Burada amaç trafikte farkındalık oluşturmak. Trafik bilindiği üzere çok önemli bir konu ve terörden daha çok trafiğe kurban veriyoruz. Her yıl bir takım kazalar nedeniyle önemli ölçüde ve sayıda insanımızı kaybediyoruz veya çok sayıda kişi sakatlanıyor. Ekonomik anlamda da ciddi kayıp ve zarar uğruyoruz. Bunun önüne geçmek adına İçişleri Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız ile birlikte hazırlanan program kapsamında eğitim veriyoruz." dedi.