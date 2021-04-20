Havza'da "Kızılay Gönüllü Afet Ekibi Kuruyor" Projesi başladı
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Havza'da "Kızılay Gönüllü Afet Ekibi Kuruyor" Projesi başladı

Havza'da 'Kızılay Gönüllü Afet Ekibi Kuruyor' Projesi başladı
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü tarafından, "Kızılay Gönüllü Afet Ekibi Kuruyor" Projesi düzenlenen etkinlikle başladı.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü tarafından, "Kızılay Gönüllü Afet Ekibi Kuruyor" Projesi düzenlenen etkinlikle başladı.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ve Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi, Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Samsun İl Afet ve Acil Yardım (AFAD) Müdürlüğünün paydaş olduğu projenin ilk etkinliği Havza Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi.

Amacı öğrenci ve vatandaşları afetlere karşı bilinçlendirme, aynı zamanda afet gönüllüsü kazandırmak olan projenin ilk etkinliğinde Samsun AFAD eğitimcilerinden Zekai Doğan tarafından okul idareci ve öğretmenlerine afet, afet türleri, afetlere karşı alınabilecek tedbirler ve AFAD'ın yürüttüğü çalışmalar hakkında slayt eşliğinde eğitim verildi.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, projenin Türk Kızılay Şenlendirme Projesi kapsamında hazırlandığını belirterek, "Bu projede amacımız yaşanabilecek afet durumlarına karşı toplumsal bilinci ve yetkinliği artırarak ilçe halkını afetlere hazır hale getirmek, öğrencilere doğanın önemi, doğal kaynakların doğru kullanımı ve israf, iklim değişikliğinin etkileri ve önüne geçilmesi konularında bilgilendirmek ve iklim değişikliği kapsamında farkındalıklarını artırarak bilinçlendirmek." dedi.

Proje kapsamında 30 kişilik gönüllü afet ekibi oluşturmayı hedeflediklerini belirten Çörekçioğlu, "Dünyayı, doğayı korumanın önemini aşılayarak gelecek nesle yaşanabilir bir dünya, çevre teslim edebilmek için çabalarımız devam ediyor. Yine proje kapsamında doğal afet durumlarında ilçede belirlenmiş toplanma bölgelerinin tanıtılması ve uygulama yapılmasını hedeflemekteyiz. Eğitimlerimiz pandemi nedeni ile kısıtlı sayıda ve guruplar halinde devam edecek. Projede emeği geçen ve destek olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Eğitim ardından AFAD çalışanları tarafından katılımcılarla okul bahçesinde AFAD çadırı kuruldu.

Eğitime Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, okul idarecileri ve okul öğretmenleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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