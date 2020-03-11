Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası sona erdi Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nın son gününde 2 Türkiye rekoru kırıldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nın son gününde 2 Türkiye rekoru kırıldı.

Erdemli Atış Poligonu'nda 6 Mart'ta başlayan organizasyonun son gününde 10 metre tabanca atışları yapıldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, yaptığı açıklamada, organizasyona 36 ilden 82 kulüp ve 527 sporcunun katıldığını söyledi.

Müsabakaların çok iyi geçtiğini belirten Arman, müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara uluslararası yarışmalara ve milli takıma girme imkanı sağlandığını kaydetti.

Arman, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlıklarının sürdüğünü ve şu ana kadar 4 olimpiyat kotası aldıklarını aktardı.

Yapılan müsabakalar sonunda büyük erkekler 10 metre ferdi tabancada birinciliği Ankara Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücünden Yavuz Keskin elde ederken, Ankara TSK Spor Gücü, takım halinde de ilk sırada yer aldı.

Genç erkekler 10 metre ferdi tabancada birinciliği Mersin Atıcılık Avcılık Okçuluk ve Sanat Spor Kulübü Derneğinden Alp Eren Erdur kazandı. Erdur, aynı zamanda yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Genç erkekler 10 metre tabanca takım müsabakalarında ise birinciliği Kahramanmaraş Atıcılık Spor Kulübü Derneği elde etti.

Yıldız erkekler 10 metre ferdi tabancada birinciliği Kahramanmaraş Atıcılık Spor Kulübü Derneğinden Abdulkadir Kılıç kazandı. Aynı kategoride takım birinciliğini ise Kahramanmaraş Atıcılık Spor Kulübü Derneği aldı.

Minik erkekler 10 metre ferdi tabanca müsabakalarında birinciliği Rize Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinden Yusuf Enes Bostan elde ederken, takım halinde ilk sırada yer alan Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü Derneği, 859 puanla Türkiye rekoruna imza attı.

Büyük kadınlar 10 metre ferdi tabanca müsabakalarında Diyarbakır Tenis Atıcılık Yüzme Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinden Hilal Demir, birinciliği elde etti.

Genç kızlar 10 metre ferdi tabancada birinciliği Ankara Gazi Gücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinden Şevval İlayda Tarhan alırken, takım halinde de birinci Ankara Gazi Gücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği oldu.

Yıldız kızlar 10 metre ferdi tabancada birinciliği Kahramanmaraş Atıcılık Spor Kulübü Derneğinden Zehra Kaynak elde etti.

Minik kızlar 10 metre ferdi tabanca müsabakalarında ise Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü Derneğinden Meryem Nur Korkut birinciliğe ulaştı.

Düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Arman, federasyon teknik kurul başkanı Sedat Güler, denetim kurulu üyesi Naim Cengiz ile il temsilcisi Ahmet Kılınç verdi.

Kaynak: AA