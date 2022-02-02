Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası, Mersin'de sürüyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası devam ediyor.

Erdemli ilçesindeki Atış Poligonu'nda dün başlayan şampiyonada 10 metre tüfek ferdi erkek büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde müsabakalar sona erdi.

Büyüklerde birinciliği Diyarbakır Tenis Atıcılık Kulübü'nden Ömer Akgün, gençlerde Erzincan Gençlik Spor Kulübü'nden Yiğit Geçim, yıldızlarda Erzincan Gençlik Spor Derneği'nden Kerim Can Karanlık ile Aksaray Kültür Çevre Spor Derneği'nden Abdullah Eren Yıldız elde etti.

Dereceye giren sporculara madalyaları, federasyon asbaşkanı Kadri Akgün ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Kılıç tarafından verildi.

AA - Spor