MediaMarkt'tan elektrikli ısıtıcı rehberi

MediaMarkt, soğuk havaların artmasıyla tüketicilerin ihtiyaç duyacağı ürünler arasında yer alan elektrikli ısıtıcılar hakkında rehber hazırladı.

MediaMarkt açıklamasına göre, şirket, havaların soğumasıyla evlerde, iş yerlerinde, kafe ve restoranların yanı sıra açık alanlarda da kullanılabilecek elektrikli ısıtıcılara dair kısa bir rehber yayınladı.

Rehberde, "infrared ısıtıcıların", ışık desteğiyle doğrultulduğu bölgeyi ısıtma özelliğine sahip olduğu, bu nedenle geçici ısı yaysa da kuvvetli bir şekilde ortamı ısıtabildiği bildirildi. Yeteri kadar ısındığında kendini durdurma ve soğuduğunda tekrar çalıştırma özelliğine sahip cihazların, az enerji tüketme özellikleriyle öne çıktığı aktarıldı.

Şirketin hem mağazalarında hem de online kanallarında satışa sunduğu bu cihazların tüketicinin ihtiyacına göre alternatif form seçenekleri bulunduğu, fanlı ısıtıcıların, yağlı radyatörün, ayak ve infrared ısıtıcıların kendi içlerinde kullanım alanına ve fonksiyonlarına göre çeşitlilik gösterdiği anlatıldı.

Rehberde, elektrikli ısıtıcı alırken öncelikle ürünün nasıl bir ortamda kullanacağının göz önünde bulundurulması gerektiği kaydedilirken, MediaMarkt'ta fiyatları 149 TL ile 669 TL arasında değişen fanlı ısıtıcıların uygun fiyatlı modellerle dikkat çektiği bildirildi.

Infrared ısıtıcıların bütçeye ve kullanım alanına göre oldukça çeşitli seçenekler sunduğu belirtilen rehberde, bu ürün grubunun fiyatının 129 TL'den başlayıp 1.249 liraya kadar ulaştığı aktarıldı.

Termostatlı cihazlar tasarruf sağlayabiliyor

Rehberde, ortamın soğuk ya da sıcak olduğunu anlayarak devreye giren termostat özelliği sayesinde cihazların belirtilen sıcaklığa ulaşınca kendini kapatarak gereksiz enerji harcanmasını engellediği vurgulandı.

Sıcaklık takibinin yapılabildiği dijital LCD ekran, uzaktan kumanda gibi ilave özelliklerin, tüketicilerin ürünleri tercih ederken dikkat ettiği diğer ekstra işlevler arasında yer aldığı aktarıldı.

Kule tipi elektrikli ısıtıcı modellerinde açma-kapama zamanlayıcısının olmasının ürün grubunu öne çıkardığı, bu modellerin kafe ve restoranların açık alanlarında, evlerin balkon veya teras gibi bölgelerinde kullanım imkanı sunduğu kaydedildi.

Rehberde, yağlı radyatör ısıtıcıların da kalorifer görünümünde olduğundan geniş bir kullanım alanı sunduğu, havayı kurutmayan bu cihazların fiyatlarının 999-2 bin 699 TL arasında değiştiği bildirildi.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri

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